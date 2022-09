Slitta lo show di Gianni Morandi? C’entra il Festival di Sanremo di Amadeus

Lo show del popolare cantante potrebbe slittare? Ecco arrivare l’ultima clamorosa indiscrezione

E’ stato già annunciato che il prossimo 19 dicembre in prima serata su Rai Uno andrà in onda uno show per celebrare la lunghissima carriera di Gianni Morandi. Tuttavia pare che forse questo grande evento tanto atteso dai fan del popolare cantante potrebbe subire uno slittamento. A riverto è stato oggi il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela sul portale web Dagospia.it:

“Go Gianni Go, questo il titolo di una serata evento annunciata da Rai1 e dedicata a Gianni Morandi. Un modo per celebrare il prossimo 19 dicembre i suoi sessant’anni di carriera. Lo show potrebbe però slittare…”

Gianni Morandi con il suo show celebrativo slitta? C’entra la prossima edizione di Sanremo

In tanti si staranno chiedendo il motivo per cui la messa in onda dello show celebrativo del popolare cantante emiliano pare possa slittare. Giuseppe Candela su Dagospia.it ha fatto sapere che la ragione per cui la Rai pare stia pensando di far slittare lo show del popolare artista potrebbe essere riconducibile al fatto che nei prossimi mesi sarà molto impegnato al fianco di Amadeus, che in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo ha rivelato che L’Arena è meravigliosa a capienza piena, nel mettere a punto la prossima edizione della kermesse musicale più importante di Italia, e quindi non gli resterebbe tanto tempo da dedicare al suo show:

“Il motivo? Morandi è stato coinvolto da Amadeus nell’edizione 2023 di Sanremo come co-conduttore, impegno importante che richiede parecchio lavoro…”

Show dell’artista non verrà cancellato: l’ultimo rumor

Successivamente Giuseppe Candela ha anche tenuto a precisare una cosa molto importante, tranquillizzando così i numerosi fan di Gianni Morandi, il quale non è ancora riuscito a guarire al 100% dopo l’incidente. Difatti il giornalista ha confermato su Dagospia.it che lo show probabilmente slitterà, ma non verrà assolutamente cancellato dai palinsesti dei questa lunga stagione Tv appena iniziata: “La trasmissione non dovrebbe essere cancellata ma slitterebbe più avanti in palinsesto…” Al momento si segnala che l’artista non ha né smentito né confermato tale illazione.