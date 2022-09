Gianni Morandi, guarigione lenta dalle ustioni: “Voglio recuperare del tutto”

Il cantante non si ferma nonostante le ustioni alla mano: “Continuo la fisioterapia”

È trascorso poco più di un anno da quando Gianni Morandi ha preoccupato tutti restando vittima di un brutto incidente domestico che poteva costargli caro. All’epoca la notizia delle gravi ustioni alla mano spaventò tutti ma invece nel corso dei mesi l’inarrestabile cantante con la sua grinta e la sua invidiabile forza d’animo non si è buttato giù ma al contrario ha inciso brani, partecipato in gara al Festival di Sanremo ed adesso è in tour in giro per l’Italia. Tuttavia, la guarigione è lenta, infatti Morandi, stando alle dichiarazioni riportate su Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso:

“Fatte le tappe di Viareggio e Milano mi riposo un po’. Devo anche continuare la fisioterapia per recuperare del tutto la mano destra.”

Gianni Morandi fa una toccante dedica alla moglie Anna: “Meravigliosa, ci ho guadagnato”

Il cantante in questo periodo non facilissimo in cui tuttavia ha reagito con ottimismo e forza, ha avuto al suo fianco la moglie Anna Dan, che lo segue in ogni tappa del suo tour. Per quest’ultima il cantante ha speso delle bellissime parole riportate dal settimanale sopra citato:

“Stiamo insieme da 28 anni dall’agosto del 1994 a Mondragone. Lei è una donna meravigliosa, allegra, dinamica, con lei mi diverto. Sono io ad averci guadagnato tra i due!”

Insomma per ‘l’eterno ragazzo’ di 77 anni il tempo è relativo e, nonostante il grave problema alla mano, non ha mai perso sorriso, energia e buon umore.

Festival di Sanremo 2022: il cantante affiancherà Amadeus alla conduzione

E che Gianni Morandi sia intramontabile e non si fermi davanti a nessun ostacolo lo dimostra il fatto che affiancherà Amadeus alla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha già partecipato alla scorsa edizione della kermesse canora più importante della musica italiana con un brano in gara scritto da Jovanotti, suo collega ma soprattutto amico di lunga data, dal titolo Apri tutte le porte. Il brano fu un vero e proprio successo che gli valse il terzo posto del podio ed adesso Morandi è pronto a ritornare alla conduzione del Festival come in passato ha fatto nel 2011 e nel 2012.