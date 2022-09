Simona Ventura a cuore aperto: “Paola Perego ha fatto un gesto importante”

Paola Perego e la rivelazione dell’amica e collega: “Per me ha fatto una cosa importante”

Torneranno in onda domenica 25 settembre con la seconda edizione di Citofonare Rai2. Le due oltre ad essere colleghe sono soprattutto amiche e non perdono occasione per manifestare reciprocamente il proprio affetto e la propria stima. Ed infatti una lunga intervista concessa al magazine Gente, Simona Ventura ha fatto una confessione inedita sull’amica:

“Quando a Paola hanno proposto il programma, lei ha pensato a me. Non era scontato.”

E poi nel dettaglio ha spiegato meglio che dopo la chiusura di The Voice of Italy su Rai2 nonostante i buoni ascolti per lei è stato difficile trovare una nuova collocazione ma per fortuna la Perego le ha dato una mano.

Simona Ventura, anticipazioni su Citofonare Rai2: “Ci saranno delle novità”

Durante l’intervista la conduttrice oltre ha sottolineare l’amicizia con Paola Perego ha anche fornito delle anticipazioni sul talk di Rai2. Domenica scorsa è andato in onda una sorta di ‘Meglio di’ mentre domenica prossima (25 settembre) inizierà a tutti gli effetti una nuova stagione. Ebbene la Ventura entusiasta ha anticipato che ci saranno delle interessanti novità:

“Abbiamo un’inviata nuova di zecca, Antonella Elia, che girerà l’Italia e ci racconterà le grandi storie d’amore. E poi c’è Valeria Graci che ci regalerà momenti ricchi di sorprese, esplosivi come lei.”

Insomma, ci sarà molta carne al fuoco.

La conduttrice svela qual è il segreto del successo del programma: “Arriva il reale affiatamento”

Nonostante la competizione ed il bisogno di consolidare con il pubblico, Citofonare Rai2 ha ottenuto dei buoni ascolti che hanno spinto la rete, in piena crisi da questo punto di vista, a puntare su una seconda edizione. E Simona Ventura durante la lunga chiacchierata con il magazine ha svelato qual è, secondo lei, il segreto del successo: “Il nostro modo di lavorare insieme ci sta facendo ottenere risultati. Significa che la coppia funziona, che a casa arriva il reale affiatamento.” E mentre di recente Paola Perego ha svelato un retroscena su di lei, la Ventura ne ha svelato un altro su Chiara Ferragni che, com’è noto, è prossima ad approdare al Festival di Sanremo.