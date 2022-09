Simona Ventura, confessione su Chiara Ferragni: “Sanremo? Mi ha chiesto…”

La conduttrice rivela sulla influencer: “Ecco cosa mi ha chiesto prima della kermesse”

Simona Ventura scalda i motori e si prepara a tornare in onda con Citofonare Rai2 insieme alla collega storica Paola Perego. La presentatrice ha rilasciato una intervista al quotidiano Leggo, dove ha parlato delle emozioni in vista del ritorno, ma anche di varie altre tematiche. Tra queste anche il suo passato al Festival di Sanremo, con SuperSimo che è stata la terza donna a condurre la più importante kermesse musicale italiana dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Nel corso della prossima edizione del Festival di Amadeus vedremo Chiara Ferragni presenziare vicino al padrone di casa, e la stessa moglie di Fedez ha chiesto dei pareri alla Ventura:

Mi piace moltissimo. Mi ha chiesto dei consigli per Sanremo. La ritengo una grande donna perché ha saputo inventarsi un lavoro nuovo prima di tutti e ha ottenuto risultati stratosferici a livello mondiale

le parole della conduttrice a Leggo.

Simona Ventura anticipa: “Ecco cosa vedremo sul piccolo schermo”

La data fissata per il ritorno in azione è domenica 25 settembre, con Simona Ventura e Paola Perego che riapriranno le porte di Citofonare Rai2 dopo il successo ottenuto al primo tentativo. Intervistata da Leggo l’ex moglie di Stefano Bettarini, nonché una delle donne più amate e seguite della tv italiana, ha voluto rilasciare qualche anticipazione sul programma. “Il format è ancora di più a trazione femminile – spiega SuperSimo al quotidiano -. Con Valeria Graci, la vicina di casa che ci viene a trovare e Antonella Elia che fa l’inviata e ci racconta storie d’amore”.

La presentatrice torna a parlare della malattia del marito

Nelle scorse ore la Ventura è tornata a prendere la parola su un tema estremamente delicato, ovvero la malattia del marito Giovanni Terzi. Intervistata in questi giorni da Il Messaggero la conduttrice di Citofonare Rai2 ha rivelato come per il suo compagno di vita non ci sia via di guarigione: “Ha una grave malattia genetica ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica. Non si può guarire, ma solo impedirle di peggiorare” – il toccante racconto della presentatrice che più volte ha raccontato la battaglia del giornalista – .