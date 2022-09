Simona Ventura sulla malattia del compagno Giovanni Terzi: “Non può guarire”

Giovanni Terzi malato, la sua compagna fa una confessione choc: “Purtroppo non può guarire”

Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero. Ed in questa circostanza ha parlato della sua vita, dei suoi progetti futuri e anche del suo compagno, il quale purtroppo due anni fa ha scoperto di essere malato. A tal proposito la popolare conduttrice ha rivelato al quotidiano che la terapia che sta seguendo il giornalista sta andando bene, facendo però presente che purtroppo non potrà mai guarire del tutto:

“Ha una grave malattia genetica ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica. Non si può guarire, ma solo impedirle di peggiorare. La terapia sta andando bene, siamo fiduciosi…”

La presentatrice ha comunque rivelato che il giornalista è forte e lotta ogni giorno contro questa malattia.

Simona Ventura sulla popolare influencer svela: “Per Sanremo mi ha chiesto dei consigli”

Successivamente la conduttrice, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha confessato di essere stata la prima a sapere che Chiara Ferragni condurrà Sanremo 2023 al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Difatti proprio la moglie di Fedez l’ha chiamata per chiederle preziosi consigli per affrontare nel migliore dei modi questa nuova avventura:

“Lei è molto in gamba e ha chiesto consigli proprio a me per sapere cosa fare e come stare su quel palco. Sono il suo punto di riferimento televisivo…”

La presentatrice, che è già carica per il suo ritorno in Tv su RaiDue alla conduzione della seconda edizione di Citofonare Rai2, ha poi confessato di essersi messa a disposizione dell’influencer: “Mi sono messa a sua disposizione. Chiara ha fatto la scelta giusta al momento giusto…”

X Factor, la conduttrice pronta a tornare nella giuria del talent show? La sua risposta

Il giornalista de Il Messaggero ha poi chiesto a Simona Ventura se tornerebbe mai dietro al bancone del popolare talent show di Sky per ricoprire il ruolo della giurata. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito risposto negativamente, visto che ha già ricoperto quel ruolo per ben 5 edizioni: “L’ho fatto per cinque anni ed è andata bene così. Non torno mai al passato…”