Soliti Ignoti, è successo di tutto! Amadeus senza parole: “Che somma”

Vincita tra le più alte di sempre nella puntata di Soliti Ignoti andata in onda stasera

Non poteva concludersi meglio l’appuntamento del gioco delle identità condotto da Amadeus, che Rai1 ha trasmesso nell’access prime di oggi, venerdì 30 settembre 2022: i due concorrenti che hanno giocato, fratello e sorella, ossia Anna Roberta e Pasquale, hanno infatti vinto una somma altissima, 100.000€ tondi, abbinando correttamente il parente misterioso. “Complimenti! Grande somma per Anna Roberta e Pasquale! 100.000€!” ha esclamato ripetutamente il conduttore tra gli applausi del pubblico presente in studio, nei minuti finali del programma, mentre i concorrenti, dopo aver fatto letteralmente i salti di gioia ed essersi abbracciati, sono corsi al centro del palco per salutare la signora entrata in studio, appunto, con il ruolo di parente misterioso, e l’ignoto numero 2, suo fratello, da loro indovinato.

Soliti Ignoti-Il ritorno, gran trionfo per i concorrenti stasera: finale in festa

Sono rimasti l’ignoto numero 2 e l’ignoto numero 4 allo step conclusivo della puntata di questa sera del programma condotto da Amadeus e, come raccontato nel paragrafo precedente, Pasquale e Anna Roberta hanno avuto la giusta intuizione, portandosi quindi a casa ben 100.000€. “Veniamo da Santa Maria la Carità, un piccolo paese che si trova tra Pompei e Castellammare di Stabia, non molto lontano da Vico Equense che è sicuramente più conosciuto” ha rivelato al conduttore all’inizio della trasmissione Anna Roberta. Dunque, tornano in provincia di Napoli con un bel bottino, poco più alto di quello vinto qualche sera fa da altre due concorrenti, che hanno lasciato incredulo Amadeus.

Amadeus lancia la prima puntata di Tale e Quale Show e ricorda il finale di Arena Suzuki

Vittoria dei due concorrenti napoletani a parte, al termine dal programma il conduttore di Soliti Ignoti ha lanciato la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, con la conduzione del collega ed amico Carlo Conti, ma ha anche ricordato che domani sera sempre su Rai1 andrà in onda la terza ed ultima puntata del suo Arena Suzuki ’60 ’70 ’80… e ’90, che chiuderà così questa seconda edizione, seguitissima dai telespettatori.