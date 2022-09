Soliti Ignoti, tensione altissima: Amadeus incredulo, botto sul finale!

Esplosione di gioia per le concorrenti di Soliti Ignoti: vinti quasi 100.000€!

Non poteva finire meglio la puntata del gioco dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus andata in onda oggi, martedì 27 settembre, per le concorrenti che hanno partecipato, ossia due sorelle provenienti da Roma. Andate benissimo, sbagliando poche volte, sono arrivate all’ultimo step con una somma vicina alla terza cifra, non 100.000€ ma quasi, esattamente 94.000€ e, colpo di scena, abbinando correttamente il parente misterioso, hanno chiuso la puntata facendo letteralmente i salti di gioia e abbracciandosi, con il pubblico del Teatro delle Vittorie che si è alzato per applaudirle e il conduttore che si è complimentato per il loro intuito.

Soliti Ignoti-Il ritorno: nella puntata di oggi vinta una delle cifre più alte di sempre

Era proprio la madre dell’ignoto numero 3 la signora entrata in studio sul finire del programma, come le concorrenti hanno indicato: l’altra ignota, la numero 4, non era una persona comune bensì un volto noto per il pubblico del primo canale, trattandosi di una giovane attrice che recita nella soap Il paradiso delle signore, la cui identità era “Ha visto l’aurora boreale”. Quando è toccato a lei, Gaia Bavaro, che nella fortunata soap di Rai1 interpreta Gemma Zanatta, ha raccontato di aver visto l’aurora boreale durante un’uscita nottura in occasione di un viaggio fatto nel nord della Svezia.

Amadeus e la nuova sfida in ascolti di Soliti Ignoti: al via oggi Striscia la notizia 2022/23

Da stasera, lo ricordiamo, Amadeus non deve fare più i conti con la concorrenza della versione estiva di Paperissima Sprint, terminata ieri, bensì con la nuova edizione di Striscia, condotta da Luca Argentero e Alessandro Siani, coppia inedita alla guida del TG satirico di Canale5. Sarà interessante, domattina, scoprire chi dei due programmi avrà avuto la meglio in termini di ascolti. Ricordiamo, inoltre, che nelle scorse sere a Soliti Ignoti si sono verificati alcuni episodi molto curiosi, come un errore con una concorrente che ha imbarazzato il conduttore e una coincidenza al parente misterioso mai accaduta prima.