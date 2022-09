Solo uno sguardo come finisce? Anticipazioni seconda e ultima puntata

Cosa succederà nella puntata di mercoledì 7 settembre: Eva ad un passo dalla verità

Si concluderà stasera la fiction francese Solo uno sguardo in onda su Canale5 lunedì scorso e oggi. Formata da sei episodi, trasmessi in Francia nel corso di tre prime serate, in Italia la fiction è stata suddivisa in due puntate da tre episodi ciascuna. Dopo la prima puntata mozzafiato cosa succederà nel corso dell’ultima? Eva Beaufils, interpretata da Virginie Ledoyen, sarà ad un passo dal ritrovare suo marito e scoprire tutta la verità. Per farlo però scoprirà dei segreti sconvolgenti sul passato dell’uomo. Il matrimonio della coppia, così come il loro amore, sarà ad un passo dal rompersi. Eva riuscirà a perdonare suo marito nonostante tutte le cose che scoprirà?

L’ultima puntata di Solo uno sguardo: cosa nasconde il passato di Bastien?

Nella seconda puntata della fiction francese la curiosità più grande sarà tutta intorno a Bastien Beaufils, interpretato da Thierry Neuvic. Chi è davvero l’uomo? Intanto il rapitore passerà alle maniere forti e minaccerà l’uomo di fare del male alla moglie Eva e ai loro due figli. Nonostante questo Eva non si tirerà indietro e continuerà ad indagare e ad avvicinarsi al marito sequestrato. Il suo atteggiamento poco incline alle regole e agli standard della polizia porterò però la donna a scontrarsi con le forze dell’ordine. Per fortuna, almeno apparentemente, potrà contare sull’uomo al quale è morto il figlio durante l’incidente alle Catacombe.

Un segreto sconvolgente irrompe nella vita di Eva e Bastien

Eva dovrà fare i conti con una verità agghiacciante in Solo uno sguardo: Hubert le dirà che la sorella Claude, ormai morta, era incinta e il figlio forse era proprio di Bastien! Grazie alla tempestività di Eva, inoltre, Crapaud e Marsan riusciranno a trovare il ragazzo di Crystal e a scoprire il vero nome della ragazza. Indagando sul passato del marito Eva scoprirà che suonava in una band e che Sandrine in passato ha ucciso il fratello Bastien per sbaglio. Dunque il marito di Eva in realtà non si chiama Bastien ma Laurent ed ha rubato l’identità del fratello per nascondere gli eventi.