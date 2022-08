Solo uno sguardo, nuova fiction su Canale5: trama, cast, quando va in onda

Cosa c’è da sapere sulla nuova serie tv: attori e data d’inizio

Terminata la serie tv greca La strada del silenzio Canale5 si prende una pausa dalle nuove fiction e propone in replica, il mercoledì, Fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci. Dopo questa pausa, però, Mediaset ha già pronte diverse serie tv inedite da trasmettere prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione televisiva che vedrà debuttare la fiction con Viola come il mare. La prima miniserie a partire sarà però Solo uno sguardo che, così molti altri prodotti proposti dalla rete, è made in Francia. Il cast di attori vede come protagonisti Virginie Ledoyen e Julie Gayet. La serie andrà in onda, in prima tv assoluta su Canale5, tra la fine di agosto e i primi di settembre.

La trama della miniserie Solo uno sguardo: una donna alla ricerca disperata del marito

La storia della nuova serie tv francese in onda prossimamente su Canale5 vede al centro di tutto Eva Beaufils. Eva è un membro della forestale, con una vita tranquilla, un marito e due figli: Salomé e Max. Un giorno la donna trova una foto nella quale riconosce il marito da giovane, Bastien, che però nega di essere lui. Un giorno il marito esce per accompagnare i due figli ad un concerto e scompare improvvisamente senza lasciare tracce. Eva vuole assolutamente ritrovarlo e per farlo sarà disposta a tutto. Così facendo arriverà a mettere in pericolo se stessa e i suoi figli e, inoltre, dovrà fare i conti con dei dolorosi momenti del passato.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie tv: produzione ed esordio in Francia

Il debutto assoluto della miniserie Solo uno sguardo è avvenuto nel 2017 in Francia sul canale TF1. E’ tratta da uno dei romanzi di Harlan Coben del 2004. Il genere è quello del thriller tra segreti, bugie e vendette. Il titolo originale della serie tv francese è Juste un regard ed è composta da sei episodi. Probabilmente Canale5 li manderà in onda in tre puntate da due episodi ciascuna. L’attrice protagonista, Virginie Ledoyen, è un volto conosciuto a livello internazionale. Tra i tanti film ha recitato in The beach con Leonardo Di Caprio e ne I Miserabili con Gérard Depardieu.