Sonia Bruganelli, brutto inconveniente su un volo di linea: “Ho perso…”

“Ho perso la patente su un volo di linea”, l’imprevisto dell’opinionista del Grande Fratello Vip

Ore difficili per Sonia Bruganelli che ha dovuto far fronte a un brutto inconveniente, un contrattempo fastidioso che ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram.

“Ho perso la patente per colpa tua perchè abbiamo preso un volo normale di linea”.

Queste le parole dell’opinionista del reality di Canale5, rivolte a un suo collaboratore. L’opinionista, che è stata spesso criticata proprio per la tendenza a prendere aerei privati e a renderlo pubblico sui social ostentando il suo benessere, è stata vittima di uno strano scherzo del destino. Ebbene, questa volta la moglie di Paolo Bonolis ha optato per un volo di linea che, a quanto pare, le è costato caro. Intanto ha fatto già sentire il suo caratterino nel programma condotto da Alfonso Signorini, che è partito lunedì scorso, e tornerà stasera in onda su Canale5, a partire dalle 21,44. La seconda puntata del programma sarà ricca di colpi di scena, probabilmente con nuovi ingressi vip.



Sonia Bruganelli, un collaboratore svela sulla patente persa: “Siamo dalla Polizia”

A commentare la disavventura dell’opinionista del Grande Fratello Vip 7 è stato anche Alessandro Boero, suo amico e collaboratore, che ha ironicamente commentato: “La Mary ha perso la patente su un aereo di linea, l’ha presa bene”. Ha poi proseguito la sua dichiarazione su Instagram Stories sottolineando:

“Siamo dalla Polizia”.

Tutto questo a poche ore dalla diretta del reality di Canale5 che vedrà ancora la moglie di Paolo Bonolis affianco a Orietta Berti, che ha preso il posto di opinionista ricoperto lo scorso anno da Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, opinionista si prepara per la seconda puntata e lancia un sondaggio sui social

Intanto, nonostante il brutto inconveniente, Sonia Bruganelli ha trovato il tempo per lanciare un sondaggio sui social in attesa della diretta di questa sera. Ha chiesto ai suoi followers di aiutarla nella scelta delle scarpe da indossare in puntata. Insomma, segno che la perdita della patente non ha impensierito l’opinionista che al contrario è concentrata sul look della serata. Intanto la prima puntata della settimana stagione del reality, che ha visto l’opinionista al centro di uno scontro, ha raggiunto ottimi risultati in termini d’ascolti sfiorando il 25% di share. L’appuntamento di questa sera bisserà il successo dell’esordio?