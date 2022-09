Elenoire Ferruzzi, offese a Sonia Bruganelli: “Non mi rimangio nulla”

L’artista sulle critiche rivolte all’opinionista ammette: “Potrebbe essere offensivo”

Nella prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata affrontata una questione, cioè le critiche che Elenoire Ferruzzi ha rivolto alla moglie di Paolo Bonolis attraverso un tweet scritto in passato. Nel corso della notte, la famosa artista ha parlato della faccenda con Cristina Quaranta giustificandosi:

“Fa parte del mio personaggio, nulla di che. Cioè ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere”.

La concorrente del noto reality sul confronto con l’imprenditrice: “Me l’aspettavo”

Nelle scorse ore c’è stata tanta attesa per uno scontro infuocato tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi, una concorrente della nuova edizione del GF Vip. La showgirl quando è stata chiamata a spiegare la ragione per cui tramite un vecchio post su Twitter si è scagliata contro l’opinionista, ha dichiarato: “Non mi rimangio nulla. Ho scritto io quelle cose ed effettivamente i toni erano un po’ accesi. Quindi chiedo scusa per l’offesa, perchè potresti esserci rimasta male”. L’artista poi ha dato questo consiglio alla famosa imprenditrice: “Però sono cose che ho pensato. Cioè sei così bella staresti meglio senza quel porro. E toglitelo allora così stai meglio”. La moglie di Paolo Bonolis l’ha presa con filosofia: “La seguivo dai tempi dei pettini. La prima puntata è come il primo giorno di scuola. Qui mi trovi tra un mese, quando sarai esaurita con le unghie spezzate e avrai litigato, e io potrei essere quella che ti tiene dentro per l’immunità”. La concorrente del reality show si è lasciata andare a delle rivelazioni notturne ammettendo:

“Ma sì io me l’aspettavo che usciva questo. Erano cose vecchie scritte due anni fa. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No non la odio”.

Elenoire Ferruzzi svela il segreto delle sue unghie a una compagna di gioco: “Ecco come le faccio”

Intanto senza ombra di dubbio la popolare artista ha catturato subito l’attenzione del pubblico, per le sue unghie lunghissime: a tal proposito quando Pamela Prati durante la notte le ha chiesto se sono vere, la showgirl ha spiegato che è tutto naturale. Le parole pronunciate dalla gieffina sono state le testuali: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza”. La nota icona trans che ieri ha messo in imbarazzo Amaurys Perez, però ha fatto sapere che diventa un problema per fare il ritocco: “A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Poi andrò a chiedere meglio”.