Sonia Bruganelli choc su Giulia Salemi: “Quando mi ha interrotto l’avrei…”

La nota opinionista infastidita dall’ex gieffina? “La prima volta che parlo e arriva questa”

Sonia Bruganelli opinionista per il secondo anno di seguito del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata ospite di una nuova puntata del format Casa Chi che vede al timone Sophie Codegoni con i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. La nota imprenditrice pur avendo elogiato Giulia Salemi, non ha nascosto il suo fastidio per il fatto che nella prima puntata ha interrotto una sua conversazione con il conduttore:

“La prima volta che parlo, arriva questa, va bene ok, stavo per andarmene”.

L’ammissione dell’imprenditrice: “Adriana Volpe? Un pochino mi manca. E’ stata molto stimolante”

Tra gli ospiti di un nuovo appuntamento del programma Casa Chi c’è stata anche Sonia Bruganelli. Quest’ultima quando la giornalista Azzurra Della Penna le ha chiesto se sente la mancanza di Adriana Volpe ha ammesso:

“Un pochino mi manca, non è una stupidaggine, devo dire che è stata veramente una compagna di viaggio l’anno scorso, è stata molto stimolante“.

A questo punto ha rotto il silenzio sul ruolo di Giulia Salemi al GF Vip 7: “L’ho trovata a parte molto carina, ha una voce secondo me radiofonica, è giovanissima, la trovo adatta a quel ruolo lì assolutamente si”. Non appena Valerio Palmieri le ha detto però: “Il web dice la guardavi come l’avrebbe guardata la Gregoraci” ha risposto: “Quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti. Lei si occupa del web, potrebbe cantarsela e suonarsela da sola, che ne sappiamo”.

Poi ha spiegato la ragione per cui ha accettato di tornare a essere opinionista del programma: “Nella mia vita coerente non lo sono stata mai, non immaginavo che ci sarebbe stata la possibilità di relazionarmi a una persona come Orietta, mi incuriosiva molto e mi faceva molto piacere”. A proposito del suo rapporto con la cantante ha sottolineato: “E’ nato nell’enorme stima che ho nei confronti di una donna che fa spettacolo, televisione”.

La moglie di Paolo Bonolis sottolinea: “Quest’anno al GF Vip non porterò la famosa diplomazia”

L’opinionista ha precisato che ciò che cercherà di non portare in questa edizione è la famosa diplomazia che nella vita ti può aiutare: “Quest’anno non la porterò assolutamente”. Riferendosi alla prima puntata ha precisato: “Ho fatto fatica a rimanere la donna elegante, mi sarei già spesa tantissimo, poi ho detto aspettiamo”. Dopo aver detto di essere curiosa di vedere in che modo gestirà quest’altra opportunità Pamela Prati, ha detto la sua sull’ex di Belen Rodriguez: “Non mi ha dato l’idea di uno che volesse piacere, forse doveva uscire da un’immagine”. Non poteva non parlare di Elenoire Ferruzzi a cui ha fatto un avvertimento: “Penso che possa essere un simbolo di qualcuno che ha il coraggio di dire quello che pensa, però se rimane il personaggio rimane una macchietta che lascia il tempo che trova, dipenderà da lei quanto vorrà spendersi, tra un mese troverà me sulla seggiolina quando sarà depressa e vorrà la mamma, voglio vedere la forza che tirerà fuori”.