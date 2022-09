Sonia Bruganelli avverte la Ferruzzi: “Potrei essere la tua peggior nemica”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 20, 2022 , in Grande Fratello

GF Vip, l’opinionista lancia un avvertimento alla concorrente: “Devi fare molta attenzione”

Un anno fa circa Elenoire Ferruzzi ha scritto un post al veleno su twitter contro Sonia Bruganelli: “Una ces** presuntuosa e cattiva con il porro sul labbro che conserva per il minestrone…” Ovviamente stasera Alfonso Signorini ha ritirato fuori il suddetto post per sapere l’opinione della moglie di Paolo Bonolis, la quale ha colto la palla al balzo per lanciare un avvertimento chiaro e tondo alla donna transgender della casa più spiata dagli italiani:

“Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale…Mi troverai qui…Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”

Sonia Bruganelli non ha dubbi su Elenoire Ferruzzi: “Hai la possibilità di essere un esempio”

Successivamente l’opinionista del Grande Fratello Vip si è fatta seria. E dopo aver dichiarato di aver scherzato poco fa non ha nascosto di credere che la concorrente, la quale ha messo in imbarazzo Amaurys Perez, è nella casa più spiata dagli italiani per essere un esempio:

“Lei ha la possibilità di essere un esempio e dare forza a tanti giovani ragazzi che vivono una situazione difficile…”

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi rivelato che qualora la concorrente dovesse riuscire a dare forza ad almeno un telespettatore potrebbe pure decidere di togliersi questo famoso porro.

Elenoire Ferruzzi capisce l’errore commesso e chiede scusa all’opinionista: “I termini sono stati eccessivi”

Ha poi preso la parola la concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha dapprima dichiarato di non avere la minima intenzione di rimangiarsi quanto detto su Sonia Bruganelli, e successivamente ha però ammesso di aver sicuramente usato parole un po’ troppo forti:

“Non è che mi rimangio quello che ho detto…I termini sono stati fuori luogo e ti chiedo scusa…Capisco tu possa esserti offesa…”

Elenoire ha inoltre dichiarato di credere che l’opinionista della versione vip del padre di tutti i reality show si dovrà togliere questo porro perchè è bella. Le due torneranno a scontrarsi? Oppure con questo confronto avranno sotterrato l’ascia di guerra?