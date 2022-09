Amaurys Perez messo in imbarazzo da Elenoire Ferruzzi: “Devi toglierti…”

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi è un ciclone: la battuta choc ha lasciato di sasso il nuovo concorrente

E’ iniziata questa prima lunga diretta del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E giusto poco fa ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani Amaurys Perez, al quale è stato subito chiesto di affrontare una prova per guadagnare un premio. Di cosa si tratta? Quest’ultimo è stato costretto a togliersi i vestiti e buttarsi in piscina. Una volta portata a termine la prova ecco che il conduttore ha chiesto alla popolare donna transgender di aiutarlo a rivestirsi. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito colto la palla al balzo per metterlo in imbarazzo (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “No, amore…Devi togliere le mutande…” E il concorrente di origini cubane è rimasto totalmente spiazzato.

Amaurys Perez e la battuta choc della concorrente: Alfonso Signorini rimasto senza parole

L’ingresso nella casa del GF Vip di Elenoire Ferruzzi non è certo passato inosservato. E la sua battuta sul popolare sportivo cubano ha spiazzato nel vero senso della parola non solo i telespettatori, ma anche lo stesso conduttore del reality show vip, il quale ha subito dichiarato: “Ma come devi togliere le mutande? Per carità…” Ovviamente questa battuta della nuova a concorrente (QUA la sua scheda) è già diventata virale su tutti i social network. E anche le risate in studio si sono sprecate. Potrebbe essere lei la vincitrice annunciata del reality?

E L E N O I R E ! 🚨 #GFVIP pic.twitter.com/YlhJ4C5aC8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2022

Alfonso Signorini l’ha annunciato in diretta: “Presto ci sarà un confronto tra Sonia Bruganelli e la popolare concorrente”

Si segnala che poco fa il conduttore del Grande Fratello Vip ha già annunciato ai numerosi telespettatori che Elenoire Ferruzzi ha criticato in passato l’opinionista sui social. Per tale ragione tra poco ci sarà un accesissimo confronto tra le due, che sicuramente farà discutere a lungo. Riusciranno a chiarirsi? Oppure le due se ne diranno di tutti i colori in diretta Tv?