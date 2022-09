Sophie Codegoni sulla proposta di nozze: “L’anello è una promessa d’amore”

L’ex gieffina dopo la sfilata sul red carpet ammette: “E’ vero non sono un’attrice”

Insieme al GF Vip è tornato anche il format dedicato al programma, che in questa nuova edizione è condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sulla piattaforma Mediaset Infinity. Tra gli ospiti della prima puntata c’è stata anche Sophie Codegoni, che ha replicato alle critiche che lei e il suo fidanzato hanno ricevuto dopo la sfilata sul red carpet ammettendo:

“Posso capire che c’è chi si chiede cosa ci facessimo, è vero non sono un’attrice, non sono JLO e mai lo sarò”.

L’ex tronista fa marcia indietro dopo la proposta di matrimonio del fidanzato: ecco cosa ha dichiarato

Sophie Codegoni una ex gieffina della scorsa edizione, è stata ospite del primo appuntamento del format in onda su Mediaset Infinity in cui si parla soprattutto del reality show che vede al timone Alfonso Signorini. Rispondendo alle domande dei conduttori Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, la modella ha rotto il silenzio sulla proposta di nozze ricevuta di recente sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia dal suo fidanzato. Quando l’influencer italo-americana le ha domandato se si è trattato del famoso anello di fidanzamento che Alessandro Basciano le aveva promesso dentro la casa di Cinecittà, oppure di un vero engagement ring da promessi sposi ha risposto: “Lui mi ha detto questa è una promessa di amore eterno che ti voglio fare. Quell’anello per noi ha un significato che va oltre tutto, ed è una promessa d’amore, la nostra”. La nuova Bonas di Avanti un altro quindi ha fatto un passo indietro, specificando che il suo amato non le ha chiesto la mano, dato che ha aggiunto anche: “Gli ho detto amore cosa sta succedendo? Lui mi ha detto che mi ama alla follia e vuole stare tutta la vita con me”. L’ex protagonista di Uomini e Donne però, ci ha tenuto a precisare che il matrimonio con il suo fidanzato è nei loro progetti.

Sophie Codegoni si difende dalle critiche: “Non ho mancato di rispetto a nessuno”

Sempre durante la chiacchierata con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffina ha avuto la possibilità di difendersi dalle critiche che si è trovata a leggere sul web dopo aver sfilato sul red carpet: “Quando si parla d’amore è sempre bello e tutti dovrebbero essere contenti. Mi dispiace se non ho fatto la foto in piedi quando il mio fidanzato si è inginocchiato e mi ha regalato un momento unico”. Per finire la modella che di recente ha fatto pace con una coppia nata al GF Vip ha sottolineato: