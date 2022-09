Sophie Codegoni fa pace con una coppia del GF Vip: “Avevo pregiudizi…”

Sophie Codegoni fa un passo indietro e ha un ripensamento su una coppia nata nel GF Vip: “Ritiro tutto, avevo dei pregiudizi, però…”

Sophie Codegoni nella scorsa puntata di Casa Chi, programma in cui ha preso il posto di Rosalinda Cannavò alla conduzione, ha avuto come ospiti Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, una coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 con i quali ha vissuto tanti mesi. In molti ricorderanno la breve storia sempre nella casa più spiata d’Italia tra la nuova conduttrice di Casa Chi e Gianmaria Antinolfi, che tra alti e bassi hanno deciso di allontanarsi, prima dell’avvicinamento dell’imprenditore con Federica Calemme. La fidanzata di Alessandro Basciano si è scusata con la coppia per il suo comportamento nel reality: “Ritiro tutto quello che avevo detto, sono veramente contenta che anche voi avete trovato l’amore dentro la casa, che state bene, che vi rivedo più felici insieme a distanza di un anno, quindi sono veramente contenta per voi. Effettivamente avevo tanti pregiudizi, però è giusto poi dopo tornare indietro, se lo meritano”.

Il pensiero di Gianmaria Antinolfi sulla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “Ognuno è diverso, io…”

Sono passate poche settimane dalla famosa proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha fatto sul red carpet di Venezia a Sophie Codegoni, di cui si è chiacchierato molto ed è stata anche criticata da alcuni. Gianmaria Antinolfi, alla domanda a Casa Chi se lui farebbe una cosa del genere a Federica Calemme, ha risposto in modo tranquillo: “Ci sono tante sfumature del romanticismo, ognuno è diverso, io sono molto più riservato nei miei sentimenti, quindi lo farei in modo diverso. Voglio molto bene ad Ale (Alessandro Basciano), lui è fatto così, io sono diverso”. Sophie Codegoni ha elogiato la prontezza della risposta del ragazzo, e ha fatto la stessa domanda a Federica Calemme, che si è detta d’accordo con il suo compagno.

Sophie Codegoni e il suo momento d’oro in ambito professionale e privato

Sophie Codegoni nell’ultimo periodo sta vivendo un momento d’oro in ambito professionale e privato, con la conduzione di Casa Chi appena cominciata e con le registrazioni per il ruolo di “Bonas” di Avanti un Altro, con il famoso game show di Paolo Bonolis che probabilmente tornerà a farci compagnia a inizio 2023. Inoltre, l’influencer ha trovato a inizio anno l’amore nella casa del Grande Fratello Vip in Alessandro Basciano, con i due che sembrano intenzionati a restare a lungo insieme. Vedremo se durerà e come si troverà l’ex tronista nei programmi in cui è impegnata nei prossimi mesi.