Storie Italiane, il dolore di Edoardo Vianello: “La morte di Susanna…”

Edoardo Vianello e la moglie Elfrida Ismolli: “Noi e Wilma Goich più vicini dopo il lutto”

Chiacchierata del cantante e di sua moglie con Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 21 settembre 2022. Nell’intervista, tra le altre cose, Edoardo e Frida hanno parlato del loro rapporto con Wilma Goich, prima moglie di Edoardo che, lo ricordiamo, qualche anno fa non ha gradito che Elfrida abbia duettato con Edoardo prendendo, anche se scherzosamente, il suo posto nel duo dei Vianella. Una questione poi chiarita, come i due hanno confermato oggi in trasmissione. “Dopo tutto quello che è successo…” ha asserito inoltre Frida, riferendosi alla morte di Susanna Vianello, figlia di Edoardo e Wilma, mancata due anni fa a causa di un tumore.

Abbiamo sofferto in modo diverso: Wilma viveva con Susanna, quindi ha avvertito maggiormente la sua mancanza. Io, invece, ho vissuto il dolore in maniera diversa perchè sono più riservato

ha dichiarato il cantante.

Storie Italiane, l’amore tra il cantante e la sua terza moglie: “Ci siamo conosciuti tre ore dopo…”

Ricordando, invece, la loro conoscenza, Elfrida Ismolli ha raccontato: “Ci siamo incontrati per la prima volta il giorno in cui Edoardo si è separato dalla sua seconda moglie. Tre ore dopo l’uscita dal tribunale, ha conosciuto me […] Ci sono le date sui documenti, è successo proprio quel giorno […] Non è stato un colpo di fulmine però eh” ha raccontato la moglie di Edoardo Vianello, che si è poi commossa rivedendo la loro prima ospitata in televisione, avvenuta nel 2005 a Domenica In, intervistati da Paolo Limiti.

Eleonora Daniele anticipa: “La moglie di Edoardo Vianello tornerà per…”

Alla fine della chiacchierata, non è mancato un momento musicale, nel quale Edoardo ha riproposto alcuni dei suoi più grandi successi, facendo ballare la moglie e la conduttrice di Storie Italiane (che ieri ha parlato di un addio toccante) la quale, prima di salutarli e ringraziarli, ha annunciato: “Frida tornerà la settimana prossima, da sola, per fare un’altra chiacchierata con me”. Ha poi aggiunto: