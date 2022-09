Commozione a Storie Italiane, Eleonora Daniele: “L’ultimo saluto è stato…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 20, 2022 , in Personaggi Tv

“Commovente l’ultimo saluto alla regina”, le parole della conduttrice di Storie Italiane

Anche nel programma condotto da Eleonora Daniele nella puntata andata in onda oggi, martedì 20 settembre 2022, si è dato ampio spazio ai funerali della regina Elisabetta che sono stati celebrati a Londra ieri, seguiti da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Proprio con le immagini dell’ultimo saluto alla sovrana del Regno Unito, la conduttrice ha aperto la diretta di oggi, definendo “commovente” l’ultimo saluto che il popolo ha rivolto ad Elisabetta II e sottolineando che alla funzione hanno preso parte tanti capi di stato.

L’ultimo saluto alla regina è stato scandito da un preciso protocollo

ha precisato inoltre la conduttrice, sempre in apertura di trasmissione, prima di presentare gli ospiti in studio e quelli intervenuti in collegamento.

Eleonora Daniele e l’addio alla regina Elisabetta: “Alle esequie presenti leader mondiali”

“Alle esequie hanno preso parte molti leader mondiali” ha dunque asserito, come anticipato sopra, la conduttrice di Storie Italiane, continuando:

C’erano rappresentanti di tutto il mondo, di ben 20 Paesi, ma c’era soprattutto la gente…

“I sudduti della regina erano lì, il popolo che l’ha amata così tanto ieri le ha dato l’ultimo saluto” ha poi concluso, dando la parola all’inviato della Rai da Londra Marco Varvello, non prima di sottolineare che un’attenzione mediatica da parte di tutto il mondo come quella rivolta ai funerali della regina la si è vista poche volte nella storia.

L’ospite di Eleonora Daniele in collegamento a Storie Italiane: “Mi sono sentito privilegiato”

Intervenendo, dunque, dalla capitale britannica, Marco Varvello ha dichiarato: “Giornalisti provenienti da tutto il mondo ieri eravamo schierati lì… io mi sono sentito privilegiato per la postazione che ho occupato davanti l’Abbazia di Westminster anche dopo la fine della funzione”. E ieri a lanciare lo speciale TG1 che ha seguito i funerali della sovrana è stato proprio Storie Italiane (dove la conduttrice ha parlato di data storica), nella cui breve diretta, durata solo mezz’ora, è stato visto da una media di 1milione 97mila telespettatori con il 25.08% di share.