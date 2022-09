Eleonora Daniele provata a Storie Italiane: “La data di oggi sarà sui libri”

Storie Italiane e l’addio alla regina Elisabetta: “La data di oggi la ritroveremo sui libri”

Vanno in onda oggi a partire dalle 10.30 con una lunga edizione speciale del TG1 i funerali della regina Elisabetta, a undici giorni dalla morte (è scomparsa l’8 settembre), evento che la Rai e Mediaset seguono e trasmettono ovviamente in diretta, motivo per il quale Eleonora Daniele ha dedicato alla sovrana del Regno Unito la puntata di oggi del suo programma dove, al momento dell’apertura, prima ancora di presentare gli ospiti, ha asserito: “La data di oggi la ritroveremo scritta in futuro sui libri di storia”.

Il funerale della regina è sicuramente uno degli eventi di ordine pubblico più imponenti della storia britannica

ha sottolineato subito dopo.

L’inviato di Storie Italiane: “Londra oggi è silenziosa, ordinata e chiusa nel lutto”

Dopo l’introduzione, Eleonora Daniele ha dato la parola al sua inviato che, intervenuto da Londra, ha definito la capitale britannica “una città oggi silenziosa, ordinata e chiusa nel lutto”.

E’ ovviamente lutto nazionale, tutte le attività commerciali e le scuole oggi sono chiuse

ha rivelato inoltre l’inviato della trasmissione, il quale ha chiarito anche: “Le uniche attività aperte oggi sono i cinema poichè trasmettono in diretta i funerali per tutte le persone che non riescono ad entrare nella cosiddetta zona rossa”.

Storie Italiane e il racconto dell’addio alla regina: “Oggi l’epilogo…”

“Abbiamo iniziato undici giorni fa a raccontare l’ultimo viaggio della regina Elisabetta e oggi siamo all’epilogo con il funerale” ha poi concluso l’inviato di Eleonora Daniele, oggi andata in onda per appena mezz’ora anziché due ore, poiché lo speciale TG1 che ha seguito in diretta i funerali della sovrana ha preso la linea già alle 10.30. E’ saltata inoltre la diretta di E’ sempre mezzogiorno, come Antonella Clerici aveva annunciato venerdì, poichè la messa in onda della funzione si è protratta fino all’edizione del telegiornale delle 13.30, proseguendo con alcuni speciali anche nel pomeriggio.