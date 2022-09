Striscia la notizia, svelata la nuova velina mora: è un’ex allieva di Amici

Cosmary Fasanelli approda nel tg satirico di Canale5: l’annuncio ufficiale

E’ tempo di grandi cambiamenti per uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Nelle ultime ore sono state annunciate infatti le nuove veline di Striscia la notizia che andranno a sostituire Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Si tratta di Cosmary Fasanelli e di Anastasia Ronca, rispettivamente la mora e la bionda. E proprio la prima è un volto già ben noto al pubblico della rete. Infatti l’anno scorso Cosmary ha partecipato ad Amici 21 come allieva di Alessandra Celentano. Nel percorso ha dimostrato tanta umiltà e dedizione al lavoro anche se la sua permanenza è stato breve. Nel talent, inoltre, ha conosciuto Alex diventato poi il suo fidanzato. Tuttavia poco dopo la fine del programma i due si sono lasciati.

Chi sono le nuove veline di Striscia la notizia

Ad ufficializzare l’arrivo di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca è stato proprio il profilo ufficiale del tg satirico. Su Instagram è possibile leggere:

“Cosmary e Anastasia sono le nuove veline di Striscia! Benvenute nella nostra grande famiglia”.

Per quanto riguarda invece le informazioni personali sulle due veline è sempre il programma a fornirle. In particolare sul sito di Striscia si legge, per quanto riguarda Cosmary, che ha 22 anni ed è di Brindisi. Studia danza da quando aveva 3 anni e mezzo ed ha partecipato anche a Tu si que vales. Stefania invece è di Somma Vesuviana (Napoli) ed ha anche lei 22 anni. Pratica da sempre ginnastica artistica e ha lavorato come modella e fotomodella. Ha partecipato a Colorado e Temptation Island.

Il benvenuto alle due veline da parte dei volti storici di Striscia la notizia

Oltre al profilo ufficiale del programma di Canale5 sono stati anche alcuni dei volti presenti da anni a voler dare un saluto di benvenuto alle due ragazze. In particolare su Instagram Vittorio Brumotti, pronto per inchieste pericolose, ha scritto un commento di applausi. E ancora, si sono fatte sentire anche l’ex velina Shaila Gatta e l’inviata Stefania Petyx. Infine il conduttore Sergio Friscia ha scritto: “Benvenute nella nostra meravigliosa famiglia”. Sui profili social delle due ragazze, invece, al momento non è stato scritto nulla.