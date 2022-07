Vittorio Brumotti e la prossima edizione di Striscia: “Inchieste pericolose”

L’inviato ci sarà nell’edizione di Striscia la notizia 2022/23? “Non ci si annoia mai”

Le due anime di Vittorio Brumotti convivono perfettamente in due programmi molto diversi l’uno dall’altro: Striscia e Paperissima Sprint. Nel primo Vittorio è probabilmente l’inviato che più si mette nei guai, tra inchieste scottanti, piazze di spaccio e delinquenti di ogni tipo. Inoltre è anche uno degli inviati più longevi. Nel secondo invece mostra la sua anima più leggera, divertente e giocherellona. Manca circa un mese alla fine dell’estate e subito dopo sarà la volta della nuova stagione televisiva. Il tg satirico è stato confermato, ma l’inviato? Pare proprio che ci sarà. Intervistato infatti dal settimanale Tele Sette Vittorio racconta di non aver mai avuto alcuna crisi col programma e aggiunge: “Con Striscia non ci si annoia mai”. Poi, parlando del suo ruolo nella trasmissione, di sé dice:

“Sono un inviato che rischia in prima persona con inchieste pericolose”.

Vittorio Brumotti non ha paura del futuro: “Se finisse la Tv ho pronto un piano B”

E’ uno degli inviati di punta di Striscia la notizia, dove conduce inchieste sulla droga che hanno portato alla luce spesso piazze di spaccio, per questo Antonio Ricci non se lo farà scappare facilmente. Eppure Brumotti sa bene che quello in Tv non è un lavoro sicuro. Ma lui non teme eventuali cambi di rotta e spiega:

“Se la Tv finisse domani ho pronto il piano B, ma pure quelli C e D”.

Per adesso, però, questa ipotesi sembra lontana e l’inviato dovrebbe essere presente nel tg satirico regolarmente a partire da settembre come ogni anno.

Non solo Striscia la notizia: il grande legame con l’altro programma della rete

Oltre ad essere uno degli inviati storici del tg satirico di Canale5 sullo stesso canale Vittorio Brumotti è anche uno dei conduttori di Paperissima Sprint Estate. Lui, insieme al Gabibbo, è il volto più longevo della divertente e spensierata trasmissione dove infatti è arrivato alla ben decima edizione! Vittorio è molto legato a Paperissima perché dopo un anno di servizi non proprio leggeri a Striscia, sebbene da lui condotti con passione, il bisogno di allentare la tensione è inevitabile. E proprio su Paperissima Brumotti dice: