Tale e Quale, Giorgio Panariello gela con una battuta: “È l’anno di Mussolini”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 30, 2022 , in Musica

Giorgio Panariello gela nello show di Carlo Conti: “È l’anno di Alessandra Mussolini”

C’è anche Alessandra Mussolini tra i concorrenti dello show di Carlo Conti ed in questa prima puntata che sta andando in onda si è cimentata nell’esibizione di Rosanna Fratello con il brano celebre Sono una donna non sono una Santa. L’esibizione ha convinto tutti e tre i giudici ma al momento dei commenti e delle reazioni a caldo Panariello ha gelato tutti con una battuta ambigua:

“Secondo me questa edizione la vince lei perché per la Mussolini è un periodo buono, questo è l’anno buono o quest’anno o mai più.”

E poi parlando nel merito dell’esibizione ha invece aggiunto: “Devo dire che non mi aspettavo che cantassi così, sei stata brava.”

Tale e Quale Show, la concorrente confessa un dietro le quinte: “Sono rimasta un po’ nuda”

Alessandra Mussolini prima di salire sul palco per esibirsi si è detta pronta e carica. Inoltre, nella breve clip introduttiva ha svelato di aver avuto non pochi problemi con il calco per il trucco nel dietro le quinte dello show.

“Non riuscivo a respirare e mi dicevo dentro di me ‘stai calma, stai calma’ poi ho iniziato a sentire caldo e penso che sono rimasta un po’ nuda perché ho tolto il sopra, il sotto.”

ha svelato la concorrente che poi sul palco ha dimostrato di sapersela cavare molto bene.

Cristiano Malgioglio punge la concorrente: “Perché hai cantato con la bocca a c**o di gallina”

E mentre poco prima c’è stato l’imprevisto di Valeria Marini, dopo l’esibizione di Alessandra Mussolini tutti i giudici si sono complimentati con lei e, stranamente, il più carino è stato Cristiano Malgioglio che ha ammesso: “Alessandra ha una voce bellissima, avrebbe fatto un grande successo anche come cantante! Ma perché hai cantato con la bocca a c**o di gallina?” Mentre Loretta Goggi si è complimentata con lei.