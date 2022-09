Tale e Quale Show, imprevisto per Valeria Marini: “Non riuscivo a sentire”

Valeria Marini alle prese con un imprevisto nello show di Carlo Conti: “Non riuscivo a sentire”

Questa sera, venerdì 30 settembre, è partita la 12esima edizione di Tale e Quale Show e tra i dieci concorrenti in gara c’è anche la showgirl sarda. Quest’ultima si è cimentata nell’imitazione di Britney Spears con Toxic, esibizione tuttavia che non è stata per nulla impeccabile e dopo l’esibizione la stessa Marini ha spiegato cosa le è successo.

“Purtroppo non riuscivo a sentirmi voi mi sentivate? Io non sentivo nulla”

si è giustificata la concorrente consapevole forse della sua non ottima esibizione.

Cristiano Malgioglio, duro attacco alla concorrente dello show: “Io avrei preferito un colpo in testa”

Tutti i giudici di Tale e Quale Show non hanno particolarmente elogiato l’esibizione di Valeria Marini ma ovviamente il più duro e spietato nei suoi confronti è stato Malgioglio. Il cantautore siciliano c’è andato giù duro e senza mezzi termini l’ha stroncata:

“Io avrei preferito un colpo in testa più che ascoltare questa agonia, la Parietti tutta la vita. Non me ne volere tesoro ma sei stata orribile.”

Più morbidi gli altri due giudici. Giorgio Panariello ha ammesso che pur apprezzando il tentativo e la buona volontà la somiglianza con l’artista americana non cera. Loretta Goggi, invece, ha svelato: “L’inizio è stato traumatico, sono sincera ma poi ti sei ripresa. Impegnati che ce la puoi fare.”

Tale e Quale Show, la concorrente non convince i telespettatori: l’ironia del web

Infine sull’esibizione di Valeria Marini nello show di Carlo Conti non sono mancati anche i commenti ironici e pungenti del web. Qualcuno alla sua frase “Non riuscivo a sentirmi” ha replicato: “Noi purtroppo si” mentre in molti si sono cimentati in meme ironici. La prima ad esibirsi stasera, invece, è stata Rosalinda Cannavò che invece ha convinto tutti tranne, non c’è bisogno di dirlo, Cristiano Malgiogio