Tempesta d’amore, dramma nelle nuove puntate! Un personaggio rischia la vita

Anticipazioni tedesche soap opera Rete4: due personaggi rivali per amore

La diciottesima stagione di Tempesta d’amore sarà segnata da un nuovo triangolo sentimentale: quello formato da Paul (che tornerà presto al Furstenhof), Josie (la figlia segreta di Erik) e Leon. Nelle nuove puntate della soap opera infatti la dolce figlia di Erik finirà per perdere la testa per Lindbergh, peccato che il ragazzo intreccerà una relazione sentimentale proprio con Costanze, la perfida sorellastra di Maja. A quanto pare, terminata la storia con Florian, la donna finirà per voler irretire Paul e farà di tutto per dividerlo dalla nuova arrivata al Furstenhof. Presto verrà smascherata e allontanata dalle dinamiche della soap opera. Peccato che nel frattempo, Josie inizierà una relazione con Leon. Il destino però si accanirà contro quest’ultimo che verrà licenziato dalla sua azienda, proprio per colpa della compagna.



Spoiler Tempesta d’amore: un personaggio perde il lavoro, la compagna corre ai ripari

Licenziato per colpa degli aiuti forniti a Josie, sua competitor sua lavoro, Leon si troverà con le spalle al muro. A quel punto la ragazza cercherà di farlo assumere al Furstenhof, ma con scarsi risultati. Inizialmente si penserà che dietro la mancata assunzione ci sia proprio lo zampino di Paul, pronto a vendicarsi del rivale in amore. In realtà sarà Christoph a mettere i bastoni tra le ruote al ragazzo. L’intercessione di Erik permetterà al compagno della figlia di trovare una nuova occupazione nell’hotel a cinque stelle. Quest’ultimo però finirà per essere preda del suo orgoglio e finirà per scontrarsi duramente con Paul.

Dramma nei nuovi episodi della telenovela tedesca: Leon sfida Paul e rischia di morire

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore i due ragazzi si sfideranno in una gara di triathlon per dimostrare chi è il più forte. Dopo settimane di allenamento arriverà il giorno della gara e Lindbergh, nella foga della competizione, finirà per scatenare il movimento di alcune rocce. Il rivale verrà travolto, ma lui non si accorgerà di nulla. Quando arriverà per primo all’arrivo, di Leon non ci sarà nessuna traccia. Partiranno così le ricerche del ragazzo e ci saranno attimi veramente concitati nella soap opera di Rete4. Le condizioni del ragazzo appariranno drammatiche. Perderà la vita nelle nuove puntate della telenovela? Intanto i colpi di scena non mancheranno nei prossimi episodi e un personaggio verrà tradito.