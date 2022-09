Tempesta d’amore, un personaggio tradito da tutti: l’inevitabile scelta

Anticipazioni tedesche: Josie viene tradita da tutti gli uomini della sua vita

Arriverà presto al Furstenhof la dolce Josie. La figlia segreta di Erik piomberà a Tempesta d’amore sconvolgendo la vita di tutti. Il primo a restare scioccato sarà proprio Vogt, completamente all’oscuro di avere una figlia. Yvonne infatti, la madre della ragazza con cui l’ex di Ariane aveva avuto una storia giovanile, non le aveva mai rivelato la verità. Dopo lo choc iniziale però deciderà di instaurare un rapporto con l’aspirante cuoca che si inserirà nelle dinamiche della soap opera come stagista di Andrè. Presto però personaggio incrocerà la sua strada con quella di Paul e tra i due inizierà una storia d’amore irta di ostacoli. Il giovane finirà per tradire la sua fiducia e questo li allontanerà, spingendo la ragazza tra le braccia di un altro. Ma non è tutto! Presto la ragazza scoprirà di essere stata ingannata anche dalla madre: Erik infatti non è il suo vero padre.



Tempesta d’amore anticipazioni: Erik gioca un brutto scherzo alla figlia

Le anticipazioni della soap opera tedesca svelano che sarà proprio Vogt a scoprire di non essere il padre di Josie. A quel punto le racconterà la verità ma deciderà di continuare a frequentarla e a comportarsi come un padre per lei, accetterà anche la decisione della giovane di mettersi alla ricerca del suo vero genitore. Le cose però prenderanno presto un’altra piega. L’ex di Ariane infatti, temendo che la Klee possa metterlo da parte, intralcerà le sue ricerche. Quando la giovane si renderà conto dell’accaduto la sua delusione darà immensa.

Spoiler nuovi episodi: Josie pronta a trovare il padre biologico?

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore la figlia di Yvonne si renderà subito conto che le intenzioni di Erik erano nobili e lo perdonerà, mettendo da parte l’idea di rintracciare il padre. Il corso degli eventi però sarà un altro e a quanto pare la giovane cambierà presto idea. La ricerca del padre biologico finirà però per metterla di fronte a una verità a dir poco sconvolgente! Non resta che seguire le nuove puntate della soap opera per scoprire quale sarà il destino della nuova protagonista femminile che dovrà vedersela anche con Costanze, che presto perderà tutto per una bugia.