Tomaso Trussardi, nuova fidanzata dopo la separazione da Michelle Hunziker?

Michelle Hunziker, il suo ex marito ha trovato un nuovo amore? L’ultimissimo gossip

A inizio anno la popolare conduttrice e Tomaso Trussardi hanno annunciato ufficialmente tramite due comunicati stampa di aver deciso di separarsi. Dopo poco tempo la presentatrice svizzera è stata sorpresa baciarsi teneramente con Giovanni Angiolini, con il quale ha passato una romantica estate. Ma non è finita qua perchè forse anche il suo ex marito potrebbe aver trovato un nuovo amore. Difatti sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna sono state pubblicate alcune immagini del popolare imprenditore al fianco di una misteriosa donna su uno yacht a largo della Costiera Amalfitana. Nelle suddette immagini i due sono sembrati essere particolarmente complici. Che sia nato un amore?

Tomaso Trussardi ha trovato una nuova compagna? Lei chi è

In tanti si staranno domandando chi è la presunta nuova fiamma dell’ex marito di Michelle Hunziker. Come fa sapere il settimanale Diva e Donna lei è a sua volta un’imprenditrice di 39 anni e si chiama Ruzwana Bashir. Quest’ultima è considerata una delle donne più di successo al mondo. Si segnala inoltre che nel 2014 (lei aveva solo 31 anni) il magazine Forbes l’ha inserita nell’elenco delle 100 personalità più di impatto nel mondo della tecnologia, del business e del design. E in base a queste immagini pubblicate sull’ultimo numero del magazine di gossip edito da Cairo Editore sembra sia riuscita a far breccia nel cuore dell’ex marito della conduttrice, la quale continua ad essere al centro del gossip per via della sua storia con Giovanni Angiolini.

La conduttrice vorrebbe riconquistare l’ex marito? Il clamoroso retroscena

Si segnala inoltre che nei giorni scorsi il magazine Chi ha riportato l’indiscrezione inerente al fatto che Michelle Hunziker avrebbe mire nei confronti dell’ex marito Tomaso Trussardi, con il quale vorrebbe forse ritornare insieme dopo la presunta crisi con Giovanni Angiolini. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha però fatto sapere che lui le avrebbe risposto di non essere interessato. E forse il motivo è riconducibile all’avvicinamento di quest’ultimo all’imprenditrice Ruzwana Bashir.