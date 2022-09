Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si sono lasciati? Il nuovo gossip

Giovanni Angiolini e la popolare conduttrice si sono davvero lasciati? L’ultimo retroscena

Il settimanale Chi ha rivelato che Michelle Hunziker e la sua nuova fiamma pare siano arrivati al capolinea. Difatti i due, dopo una storia durata mesi, avrebbero deciso di lasciarsi. Il motivo? Non è dato saperlo con certezza, ma pare che lui abbia fatto perdere le tracce. Ma ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena su tutta questa faccenda. Difatti sull’ultimo numero del magazine Nuovo uscito oggi in tutte le edicole una gola profonda che ha avuto modo di conoscere entrambi ha rivelato che tra loro sembra non sia stata scritta ancora l’ultima parola:

“La loro è la classica relazione focosa e passionale, di quelle che oggi ci si lascia e poi, magari tra qualche settimana, la fiamma torna a bruciare più forte di prima…”

Michelle Hunziker e il dottore ex gieffino: svelato il motivo della loro presunta rottura

Successivamente la fonte interpellata dal settimanale Nuovo ha anche colto l’occasione per svelare il motivo per cui la popolare conduttrice svizzera, la quale è sempre al centro del gossip, e il suo compagno (ex?) Giovanni Angiolini sarebbero in crisi:

“Hanno entrambi caratteri molto forti e questo li ha portati a scontrarsi in più occasioni…”

Tuttavia la fonte ha tenuto a precisare che niente è perduto e i due potrebbero riavvicinarsi molto presto, per la gioia dei rispettivi fan.

La popolare conduttrice svizzera vivrà in pianta stabile a Milano: ecco in che zona

Il settimanale Nuovo ha poi fatto presente che Michelle Hunziker, dopo la rottura definitiva con l’ex marito Tomaso Trussardi, ha comprato un appartamento a Milano, dove vivrà in pianta stabile. In che zona? A City Life (nello stesso quartiere dove vivono Fedez e Chiara Ferragni):

“Qui darà inizio ad un’altra fase della sua vita insieme alle piccole Sole e Celeste, lontana da Bergamo…”

Si fa inoltre presente che la presentatrice di origini svizzere è finita in questi ultimi giorni sotto i riflettori del gossip perchè pare che diventerà presto nonna. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Chi la sua primogenita Aurora Ramazzotti sarebbe incinta del suo compagno storico Goffredo Cerza.