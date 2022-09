Tre allo Spiedo, delusione a Reazione a catena: male anche gli sfidanti

Finita male la puntata di oggi per i campioni in carica, i Tre allo Spiedo

Non ce l’hanno fatta neppure oggi, venerdì 2 settembre, Alessandro, Marco e Francesco, campioni di Reazione a catena da una settimana esatta, a vincere la cifra in palio: al gioco dell’ultima catena, infatti, non hanno indovinato la risposta che avrebbe fruttato loro oltre 3.000€, ossia ‘RICAMBIO’, dandone una errata partendo dal primo e dal terzo elemento indicati nella grafica della foto in alto, rispettivamente ‘PARTE’ e ‘SALUTI’. Chiudendo la trasmissione, il padrone di casa Marco Liorni, quindi, non ha potuto far altro che esprimere il suo dispiacere nei loro confronti, sperando che nell’appuntamento di domani la fortuna giri a loro favore.

Reazione a catena: amara delusione per gli sfidanti, i Due senza Te

Non è andata meglio agli avversari, i Due senza Te, provenienti da Bergamo, non a caso Marco Liorni all’inizio della puntata ha scherzato parlando di derby, dato che i campioni sono invece della provincia di Brescia. All’intesa vincente, arrivati a 11 punti, per cercare di raggiungere e superare i 15 dei campioni, gli sfidanti hanno giocato un raddoppio, ma è andato male: “Da casa è facile ma qui è diverso…” ha commentato Marco Liorni, vedendoli andare in panico per la risposta sbagliata. Andato male anche il secondo raddoppio, che li ha fatti scendere a soli 7 punti. Un ultimo punto, l’ottavo, è stato totalizzato sul gong, ma è stato del tutto inutile. “Mi dispiace… siete stati comunque bravissimi, prendetevi tutto l’applauso del pubblico” ha detto loro il conduttore prima di salutarli.

Marco Liorni fa una battuta agli sfidanti: “Avete vinto un tour a Un posto al sole”

Dunque nuova delusione per i campioni di Reazione a catena dopo il tonfo di ieri e batosta per i nuovi arrivati, i quali si sono detti felici della possibilità di visitare gli studi nei quali si gira la soap di Rai3 Un posto al sole, attigui allo studio di Reazione a catena: “Avete vinto un tour sul set” ha detto loro scherzosamente Marco. All’inizio del programma, invece, i tre concorrenti (due ragazzi e una ragazza) hanno spiegato di aver scelto di chiamarsi Due senza Te perchè due di loro hanno spesso cose in comune mentre uno dei tre è sempre il terzo incomodo.