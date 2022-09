Reazione a catena: tonfo per i campioni, clamorosa gaffe delle sfidanti

Finita male la puntata di Reazione a catena di oggi per i campioni in carica

Non ce l’hanno fatta Marco, Alessandro e Francesco, campioni del gioco che rinfresca la mente di Rai1, a portare a casa la cifra in palio all’ultimo gioco nella puntata andata in onda oggi, giovedì 1 settembre 2022: allo step finale dell’ultima catena sono arrivati con poco più di 2.000€, cifra che però non si sono aggiudicati non riuscendo a capire che la parola che li avrebbe fatti vincere era ‘DISPONIBILE’, partendo dal primo e dal terzo elemento indicati nella grafica nella foto in alto, rispettivamente ‘VUOTO’ e ‘STATO’. Non ha potuto far altro, quindi, che esprimere il suo dispiacere Marco Liorni al termine dell’appuntamento, ricordando ai tre ragazzi di Brescia che potranno ritentare la fortuna nella puntata di domani se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni.

Sette partecipazioni per i Tre allo Spiedo a Reazione a catena: sono campioni da una settimana

All’inizio della puntata Marco Liorni ha invece chiesto loro di ricordare ai telespettatori a quante puntate sono arrivati: dunque i tre concorrenti hanno sottolineato che quello odierno è stato il loro settimo appuntamento, avendo debuttato venerdì scorso battendo, in un’intesa vincente nella quale la tensione è stata molto alta, i precedenti campioni, ossia i Novanta e Passa. L’intesa vincente di oggi è andata comunque molto bene per loro, avendo totalizzato 10 punti contro i 7 delle sfidanti, le Parole Parole.

Reazione a catena, clamorosa gaffe delle Parole Parole: “Spedizione dei Mille? Napoleone”

All’intesa vincente le sfidanti hanno invece commesso una gaffe, in quanto, giocando un raddoppio, la concorrente incaricata di dare le risposte ha attribuito a Napoleone Bonaparte anziché a Giuseppe Garibaldi la Spedizione dei Mille. “Ne abbiamo viste di peggio, ma può capitare per l’emozione” ha commentato sorridendo Marco Liorni, dicendo poi alle tre concorrenti, in riferimento ai campioni in carica: “Loro sono molto bravi, mi dispiace che sia andata così”.