Tu si que vales, attesissima la 1^puntata: Maria De Filippi riparte con…

Il seguitissimo show di talenti ospita un giovane e amato cantautore: ecco di chi si tratta

Finalmente in prima serata su Canale 5 è prontissimo a ritornare il programma Tu si que vales. Lo show di talenti farà compagnia al pubblico a partire da domani sabato 17 settembre 2022, e in anteprima sul web sono stati svelati gli ospiti del primo appuntamento. Luigi Strangis il vincitore dell’ultima edizione di Amici, presenterà il nuovo singolo intitolato “Stai bene su tutto”.



Al via lo show di Canale 5: Giovannino avrà un ruolo da protagonista nella nuova edizione

La prima puntata della nuova stagione della trasmissione Tu si que vales andrà in onda domani sera. Oltre al giovane e amato cantante Luigi Strangis, sarà presente anche il noto campione olimpico Marcell Jacobs. Alla conduzione del programma giunto alla sua nona edizione ci saranno Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni affiancati dalla talentuosissima ballerina Giulia Stabile. Per quanto riguarda la giuria, continueranno a esprimere i propri pareri sulle esibizioni, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. A proposito della celebre attrice romana, dalle anticipazioni si evince che sarà dato maggiore spazio al suo disturbatore Giovannino, che stando a quanto si legge avrà un ruolo da protagonista nelle dinamiche dello spettacolo di varietà.

Il vincitore di Amici riceve un premio: accadrà nel primo appuntamento di Tu si que vales

Intanto gli spoiler circolati di recente rivelano che Luigi Strangis durante l’ospitata nello show di Canale 5 ha ricevuto il suo primo disco d’oro, e a consegnare il premio speciale è stata la cantante Giordana Angi. Sempre per quanto riguarda il vincitore dell’ultima edizione del talent che sforna talenti, dopo l’uscita del suo EP d’esordio e l’annuncio delle prime date live, è in arrivo una novità clamorosa per lui: il giovane cantautore il prossimo 27 ottobre debutterà al cinema con il ruolo di doppiatore d’eccezione, poichè è stato scelto come voce italiana protagonista del film Il Talento di Mr. Crocodile.

Tornando a parlare invece del talent show in onda ogni sabato sera, la moglie di Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Oggi ha raccontato un retroscena su ciò che è accaduto durante una delle registrazioni: “Si è presentato un signore con i suoi quadri. Fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. Mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”.