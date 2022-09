Tu si que vales, Maria De Filippi scioccata: concorrente sanguina in diretta

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 17, 2022 , in Programmi Tv

Maria De Filippi sconvolta: concorrente si ferisce in diretta e sanguina

Sta andando in onda la prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales e si è aperta con la scioccante esibizione di un concorrente che si è ferito in diretta. Il concorrente in questione è il palermitano Giuseppe Ventimiglia che ha esordito davanti ai quattro giudici ignari (Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Maria De Filippi) ed a Sabrina Ferilli:

“È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla.”

E subito dopo si è capito il perché di questa affermazione. In studio, infatti, è entrata un’enorme pianta di Fico D’India ed una scala, il corrente è salito sulla scala e senza nessuna protezione si è gettato sulla pianta piena di spine. L’esibizione ha scioccato tutti anche perché il concorrente, come si vede nella foto alla fine del secondo paragrafo, ha iniziato a sanguinare.

Tu si quel vales, conduttrice scioccata da un’esibizione: “Basta, sanguini”

Il concorrente spavaldo e masochista ha scioccato tutti i giudici ed il pubblico in studio ed a casa ma più di tutti senza parole e sconvolta si è mostrata Maria De Filippi che alla vista del sangue ha esclamato:

“Guarda che sanguini, tu sei matto. Ho visto che ti sei ferito sei pieno di spine.”

E subito dopo ha tentato invano di fermare il concorrente che invece si è gettato sulla pianta di spine più volte. Il simpatico uomo, invece, ha spiegato di amare la campagna ed, essendo un’appassionato della trasmissione, ha pensato di portare in scena un’esibizione del genere ecco perché alla fine la conduttrice ha ammesso sorpresa: “Quindi è colpa nostra?”



Gerry Scotti elogia il coraggio del concorrente: “Domani al bar parleranno tutti di te”

Anche gli altri giudici di Tu si que vales, in questa prima attesissima puntata, sono stati sopresi e scioccati dell’esibizione dell’uomo soprattutto perché, considerando che sanguinava, sicuramente non c’era nessun trucco dietro. Alla fine dopo aver convinto tutti i giudici con una sfilza di ‘SI’, il conduttore di Caduta Libera ha elogiato il suo coraggio: “Questa sera vedremo moltissime esibizioni ma domani in tutti i bar parleranno di te.”