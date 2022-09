Torna Tv Talk, Massimo Bernardini contro i giornalisti: “Serve il loro sostegno”

Massimo Bernardini si scaglia contro i giornalisti: “Non possono buttare a mare ogni nuovo programma”

Da quasi vent’anni Massimo Bernardini e tutta la sua squadra di collaboratori ed analisti commentano i principali conduttori e programmi televisivi ogni sabato a Tv Talk. Ed in occasione del ritorno in onda con la nuova edizione del suo programmi, il conduttore ha concesso una breve intervista a Tele Sette dove oltre a fornire della anticipazioni su ciò che vedremo in onda si è anche scagliato contro i giornalisti che non perdono occasione, a loro volta, per scagliarsi contro le nuove trasmissioni. Bernardini ha tuonato:

“Rai2 sta rischiando molto con tante novità. Però serve il sostegno anche dei colleghi giornalisti! Non si può urlare all’immobilismo e poi, al primo dato d’ascolto che non va, buttare a mare il nuovo programma.”

Tv Talk torna in onda con la 18^ edizione: tutte le anticipazioni e le novità

Massimo Bernardini durante la breve intervista concessa al settimanale suddetto ha anche rivelato delle anticipazioni sulla nuova edizione del suo talk. Innanzitutto ha svelato:

“Avremo uno studio più popolato, caloroso: cerchiamo giovani analisti da aggiungere in squadra perché con la pandemia eravamo in pochi.”

Poi Bernardini ha aggiunto che continuerà ad avere al suo fianco i collaboratori più stretti perché torneranno al loro posto Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta, gruppo che ha definito coeso e che si diverte. E dunque il conduttore e giornalista ha concluso il discorso con una battuta:

“Il vero cambiamento ci sarà quando lascerò la mano: sono in età pensionabile! A loro serve un vecchio come me, se no chi prendono in giro?”

Massimo Bernardini svela una curiosità: “Ho la passione per la Vespa”

Infine il conduttore di Tv Talk ha concluso l’intervista rivelando qual è una sua grande passione: “Sono un Vespista ma non di modelli vecchi! Le mie vespe sono tutte nuove. Da 15 anni mia moglie ed io viaggiamo d’estate in Europa.” Aggiungendo che loro percorrono anche 5.000 km e che spesso hanno incontrato BMW Kawasaki mentre venendo giù dal Monte Bianco in Vespa hanno incontrato due tedeschi. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione del programma di Rai3, dopo la chiusura a Maggio, invece, è per sabato 1° ottobre a partire dalle 15.30