Ospiti Tv Talk del 28 maggio: tutti i protagonisti dell’ultima puntata

Tv Talk, tutti gli ospiti dell’ultima puntata: protagonisti del 28 maggio

Massimo Bernardini e tutta la sua squadra di analisti e opinionisti sono pronti a salutare il pubblico di Rai3 con l’ultima puntata del talk, e per l’occasione gli ospiti del 28 maggio sono un ricco e variegato parterre anche perché verranno assegnati #tvtalkawards22 e tra i protagonisti di puntata ci saranno proprio i vincitori. Si inizia con la categoria ‘Personaggio Rivelazione’ ed in lizza per la vittoria ci sono Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Michela Giraud. Al momento sui social è in vantaggio l’attrice ed alter ego di Gianluca Gori che dopo anni di gavetta ha ottenuto la ribalta con la conduzione di una delle serata del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus.

Ospiti di Tv Talk del 28 maggio: tutti i protagonisti dell’ultima puntata

E poi ancora per quanto riguarda la categoria ‘Programmi di intrattenimento-Novità’ competono i seguenti programmi, il cui vincitore sarà appunto tra gli ospiti del programma di Massimo Bernardini il 28 maggio, Il giovane old, in onda su Raiplay con la conduzione di Nicola Savino; Arena Suzuki, trasmissione di prima serata di Rai1 con al timone Amadeus e Ci vuole un fiore condotto da Francesco Gabbani con Francesca Fialdini sempre su Rai1. Nella categoria ‘Programmi di informazione-Novità’ invece vi rientrano Dilemmi condotto da Gianrico Carofiglio, Via delle storie di Giorgia Cardinaletti e Che fine ha fatto Baby Jane di Franca Leosini. Infine nella categoria ‘Fiction Rivelazione’ competono: Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, le fiction Rai Blanca, con protagonista la già citata Maria Chiara Giannetta e Studio Battaglia con Lunetta Savino e Bangla.

Anticipazioni programma di Massimo Bernardini: tutto pronto per l’ultima puntata

Elencati tutti gli ospiti dell’ultima puntata di Tv Talk non resta che rivelare tra gli opinionisti ci saranno Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli. Mentre per quanto riguarda gli argomenti ovviamente si commenterà tutta la stagione televisiva appena conclusa con i successi ed i flop e le sfide vinte e perse. L’appuntamento con il grande finale di stagione è per domani 28 maggio su Rai3 a partire dalle 15.00. Sabato scorso, invece, è stata protagonista Mara Venier.