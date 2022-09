Uomini e Donne, ex cavaliere di Gemma Galgani sta male: “Vorrei morire”

Gemma Galgani, il suo ex cavaliere sta poco bene: “Mai sofferto così tanto in vita mia”

Fabrizio Cilli ha partecipato anni fa a Uomini e Donne per cercare di fare breccia nel cuore della popolare dama. Purtroppo dopo poco la redazione ha scoperto che l’uomo non è mai stato interessato realmente a Gemma, tanto che è stato costretto ad abbandonare il popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. In queste ultime ore è tornato prepotentemente sotto i riflettori per via di una sua drammatica confessione. Di cosa si tratta? L’uomo ha rivelato sui social di non star affatto bene in questo periodo:

“Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia…”

Uomini e Donne, l’ex cavaliere sta molto male: “A volte vorrei morire”

Successivamente l’ex cavaliere di Gemma Galgani, sempre in questo suo sfogo sui social, non ha fatto mistero ai suoi tantissimi follower che a volte ha provato così tanto dolore la notte di aver anche pensato che sarebbe meglio morire: “Alcune volte la notte vorrei morire…” Una situazione davvero molto complicata per l’ex di Gemma, la quale è stata recentemente criticata da Isabella Ferrari: “In questo modo non vivo più…” Ovviamente sono stati tanti i follower ad essersi precipitati sui social per cercare di far sentire a Fabrizio Cilli la loro vicinanza in questo momento assai complicato della sua vita, nella speranza possa passare al più presto.

Fabrizio Cilli, cos’è successo dopo il dating show: le sue accuse alla redazione

In tanti forse non sanno che l’ex cavaliere di Gemma Galgani, una volta costretto ad abbandonare per sempre Uomini e Donne perchè è venuto a galla di aver partecipato al programma solo per ottenere popolarità e visibilità, non è stato comunque in silenzio. Difatti quest’ultimo ha puntato il dito contro la redazione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma non è finita qua perchè tempo fa è tornato in Tv partecipando al reality show Affinity.