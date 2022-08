Uomini e Donne, Isabella torna alla carica: “Gemma Galgani fa più fatica a…”

Gemma Galgani criticata di nuovo dall’ex dama: “Fa più fatica a fare un pensiero logico perché si perde nei sentimenti”

Manca poco, ormai, al momento in cui verranno registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e il pubblico non vede l’ora, è in spasmodica attesa, di scoprire cosa è successo alle dame e cavalieri, perché a dir la verità dei tronisti importa ben poco da molto tempo a questa parte. Nel frattempo è tornata più carica che mai l’elegante ex dama Isabella Ricci che, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha usato il metodo del bastone e della carota con Gemma Galgani:

“Rispetto agli altri lei due parole in italiano le dice. Fa più fatica a fare un pensiero logico, si perde nei sentimenti”.

Isabella Ricci critica i cavalieri di Uomini e Donne: “Ci sono almeno tre persone aggressive”

Il parterre maschile di Uomini e Donne non è di certo un luogo di cultura, buona educazione e rispetto: ci sono persone di tutti i tipi e l’ex dama, che si è sposata di recente con Fabio, e ora passerà la sua vita tra l’Italia e Dubai, ha colto la palla al balzo per lanciare una critica costruttiva: “Ci sono almeno tre persone aggressive che parlano sopra gli altri. Non faccio nomi, tanto si sa a chi mi riferisco”. Sicuramente uno di questi è il cavaliere partenopeo Armando Incarnato, che non ha ancora trovato una donna in grado di reggere la sua persona. Gli altri si lasciano all’immaginazione dello spettatore.

Uomini e Donne: Isabella Ricci elogia Tina Cipollari come regina del bon ton

E invece chi si è salvato dalla lingua velenosa di Isabella Ricci è la verace e giunonica opinionista Tina Cipollari, che può essere considerata come regina del bon ton: sempre nell’intervista ha dichiarato che è una donna con un’educazione vecchio stile e crede che abbia tirato su i suoi figli con la stessa direzione. Insomma, a passare gli esami sono in pochi, mentre Gemma (che si è lasciata andare a una riflessione profonda) può considerarsi rimandata, anche se a differenza delle sue colleghe sa esprimersi in un corretto italiano. Dovrebbe solamente non farsi trascinare troppo dai sentimenti e dalla proverbiali emozioni.