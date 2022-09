Uomini e Donne, Rosa Perrotta in crisi con il compagno: “Vado dallo psicologo”

Uomini e Donne, l’ex tronista non lo nasconde più: “Crisi con Pietro Tartaglione? Tra noi c’è un cambiamento”

Rosa Perrotta ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito oggi in tutte le edicole. Ed in questa occasione la giornalista ha subito colto la palla al balzo per chiedere se siano vere tutte le voci di corridoio su una sua presunta crisi con il compagno, con il quale ha fatto due figli. L’ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha dapprima fatto presente di odiare il termine ‘crisi’, e successivamente si è limitata a dire che tra loro c’è un cambiamento in atto:

“Odio il termine ‘crisi’…Piuttosto amo le parole ‘evoluzione’, ‘cambiamento’, ‘incontro’, ‘scontro’ e ‘vita’…”

La ragazza ha poi confessato che tutte le coppie affrontano problemi di vario genere: “In qualche momento della vita possiamo credere di non farcela. È normale e succede a tutte le coppie…”

Rosa Perrotta viene allo scoperto: “Ho deciso di andare dallo psicologo”

I problemi quotidiani hanno quindi spinto l’ex tronista di Uomini e Donne ad andare da uno psicologo, come ha confessato lei stessa in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo:

“Ho capito di non essere ‘wonder woman’ e che non dovevo avere la dura pretesa di riuscire, da sola, a far funzionare tutto alla perfezione…”

La giovane compagna di Pietro Tartaglione ha anche colto la palla al balzo per rivelare che ad un certo punto della sua vita ha capito quanto sia importante prendersi cura della mente: “E’ importante tanto quanto tutte le altre parti del corpo…”

L’ex tronista del dating show confessa: “Lo psicologo mi sta dando un grande aiuto”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto a Rosa Perrotta se sta ottenendo risultati positivi nell’andare dallo psicologo. E la donna, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito risposto affermativamente:

“Mi sta aiutando molto…Anche semplicemente guardare con lucidità le cose che mi succedono, accettandole…”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi dichiarato che dal momento in cui ha deciso di andare dallo psicologo ha finalmente capito di dover smetterla di aver paura di non essere abbastanza per i suoi affetti più cari ed i suoi amici.