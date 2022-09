Verissimo, Rosalinda Cannavò non l’aveva mai detto: “Mi vergognavo”

Rosalinda Cannavò l’ha confessato per la prima volta: “Ho sofferto di binge eating disorder e ho provato vergogna”

Oggi Silvia Toffanin ha intervistato a Verissimo la popolare ex gieffina, che la prossima settimana inizierà una nuova avventura su Rai Uno. In questa occasione la ragazza ha annunciato di aver scritto un libro autobiografico in cui ha parlato di tutte le sue gioie, ma anche delle sue tragedie. La ragazza ha dapprima parlato della sua anoressia, e successivamente ha confessato per la prima volta in assoluto di aver sofferto anche di un altro disturbo alimentare. Quale? Il binge eating disorder (abbuffate incontrollate senza però rimettere come succede per la bulimia). A tal proposito l’attrice non ha nascosto di aver sofferto davvero tanto:

“Ho sempre avuto vergogna erroneamente di parlarne…Mi nascondevo…Non lo sapeva nessuno…Vedermi passare da 32 kg a 70 psicologicamente è stato devastante…”

Verissimo, l’ospite non lo nasconde: “E’ stato uno dei periodi più tosti della mia vita”

Rosalinda Cannavò, sempre parlando a tu per tu da Silvia Toffanin a Verissimo di questo suo grave problema di salute, ha poi dichiarato che con tutta probabilità il periodo legato al binge eating disorder è stato il più brutto della sua vita:

“Forse è stato uno dei periodi più tosti della mia vita in cui ho lottato con me stessa…”

La giovane ragazza, che in questa occasione ha anche parlato del suo problema di salute legato all’anoressia, non ha poi nascosto di aver sofferto di questo disturbo anche poco prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani: “Ancora prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ancora ne soffrivo un po’…Avevo degli attacchi di abbuffate compulsive senza rendermene conto…”

L’ospite fa una confessione a Verissimo: “Grazie al Grande Fratello Vip sono riuscita a sconfiggere il binge eating disorder”

Successivamente Rosalinda Cannavò ha rivelato a Silvia Toffanin che proprio grazie alla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signrtoini è riuscita definitivamente a superare questo problema di salute, che per tanto tempo le ha creato non pochi disagi:

“Devo dire che quella casa mi ha aiutato particolarmente tanto…Il pensiero di essere sempre seguita dall’occhio attento delle telecamere mi ha intimorito…Provavo vergogna…”

Quest’ultima ha poi dichiarato che adesso il suo rapporto con il cibo è decisamente più sereno: “Sto benissimo…E’ finito un incubo…”