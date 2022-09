Verissimo, Rosalinda Cannavò parla del suo dramma: “Sono sprofondata…”

Rosalinda Cannavò torna a parlare del suo periodo più buio: “Sono sprofondata nell’anoressia”

Domani andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E tra gli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto televisivo ci sarà anche la ex concorrente del Grande Fratello Vip, che la prossima settimana inizierà la sua avventura a Tale e Quale Show. Ovviamente la puntata è già stata registrata nei giorni scorsi, e giusto poco fa sono uscite online le anticipazioni su ciò che ha detto Rosalinda alla popolare conduttrice. In questa occasione l’attrice non ha fatto mistero di aver vissuto un incubo anni fa perchè ha dato retta ad alcune persone che le hanno consigliato di perdere peso per lavorare in Tv. Questo è stato l’inizio di un vero e proprio inferno per lei, visto che è caduta nell’anoressia:

“Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia…”

Verissimo, l’attrice rompe il silenzio sul suicidio di Teodosio Losito: “Mi sono svegliata da un incubo”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto a Rosalinda Cannavò cosa ha provato nel momento in cui è venuta a sapere che il famoso sceneggiatore di tante fiction in cui è stata protagonista assoluta si è tolto la vita segnando di fatto la fine di un’epoca. E l’ex gieffina, la quale ha scritto un libro di prossima uscita, ha dichiarato che grazie a quel bruttissimo evento ha aperto gli occhi su quel mondo decidendo di allontanarsi definitivamente:

“È stato un evento molto duro che mi ha svegliata da un incubo. Ho capito che dovevo allontanarmi…”

Difatti la ragazza ha capito che purtroppo frequentare quell’ambiente la stava distruggendo piano, piano: “Mi stava distruggendo come ha fatto con lui…”

La ragazza chiude definitivamente con il passato: “Adua Del Vesco non esiste più”

Sul finire di questa intervista rilasciata a Verissimo l’attrice Rosalinda Cannavò ha poi voluto confessare a Silvia Toffanin che ormai anche il capitolo legato ad Adua Del Vesco (usava questo nome d’arte per recitare nelle fiction della Ares) è chiuso definitivamente:

“Non esiste più, è solo un ricordo. Finalmente è finto quest’incubo…”

La compagna di Andrea Zenga ha anche colto la palla al balzo per precisare che d’ora in poi non permetterà più a nessuno di approfittarsi di lei: “Oggi non permetto più a nessuno di approfittarsi di me…”