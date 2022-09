Verissimo, Sonia Bruganelli racconta il suo dolore: “Ho vissuto male…”

Sonia Bruganelli e il distacco dal figlio Davide: “Lo sto vivendo malissimo”

Dopo il grande successo dello scorso anno anche nella stagione televisiva 2022/2023 Verissimo andrà in onda nel doppio appuntamento del sabato e della domenica. E così dopo la prima puntata della stagione, andata in onda ieri, ecco che oggi è stata inaugurata anche la domenica. Le prime due ospiti sono state la Bruganelli e Orietta Berti che da domani sera, lunedì 19 settembre, saranno le opinioniste del Grande Fratello Vip. Tra gli argomenti toccati Sonia ha raccontato che il figlio Davide è andato via da casa da poco. Il giovane diciottenne si è trasferito a Trieste per il calcio.

“Il distacco l’ho vissuto male, malissimo. Però a 18 anni è giusto”

ha detto Sonia. Quest’ultima ha aggiunto di sentire il figlio ancora più maturo e cambiato.

L’ospite di Verissimo fa un chiarimento: “E’ una scelta mia”

Chi sta vivendo ancora peggio il distacco dal figlio è però Paolo Bonolis che, come ha spiegato Sonia, adesso a casa è praticamente da solo. E proprio sul marito Sonia Bruganelli ha aperto una parentesi necessaria visto che recentemente l’opinionista si è ritrovata come al solito al centro di una polemica. Da quando Sonia ha detto di dormire in due stanze separate con Paolo gliene sono state dette di tutti i colori. Ecco dunque che lei oggi in trasmissione ha detto: “E’ una scelta mia”. Ad appoggiarla però ci ha pensato Orietta Berti che ha ammesso come anche lei e suo marito abbiano due stanze separate. La cantante ha spiegato di farlo per una questione di rispetto e libertà visto che le abitudini sono diverse.

Sonia Bruganelli pronta per il ritorno da opinionista: c’è feeling con la nuova collega

Dopo aver ricevuto una bellissima sorpresa a Verissimo da parte del figlio Davide Sonia ha raccontato la scelta di ritornare a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip.

“All’ultimo sono successe delle cose nella mia vita emotiva e Alfonso mi ha fatto questa proposta dicendomi che al 90% c’era Orietta ed ho immaginato che potesse essere un’esperienza diversa”

ha spiegato la Bruganelli. Quest’ultima, nonostante una brutta sorpresa, sembra gradire molto la sostituzione tra Orietta e Adriana Volpe. Al momento tra le due opinioniste c’è grande stima e rispetto e secondo Orietta diventeranno grandi amiche.