GF Vip 7, gran brutta sorpresa per Sonia Bruganelli: contro di lei…

Spuntano dei commenti al veleno di una concorrente del GF Vip contro Sonia Bruganelli: ecco di chi si tratta

Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi è stata ufficializzata come una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 che avrà inizio il 19 settembre. Scavando a fondo nella sua vita, alcuni utenti sono riusciti a trovare dei commenti al veleno che l’icona trans ha rivolto a Sonia Bruganelli in passato, tra i quali: “Insopportabile quella “moglie di”, arrogante, falsa, inutile come il suo porro sul labbro che conserva per il minestrone”, oppure: “Una cessa presuntuosa e cattiva”. Commenti davvero negativi ai quali Sonia Bruganelli, riconfermata come opinionista di questa edizione, avvertita da alcuni fan ha semplicemente risposto: “Ci divertiremo”, accendendo già gli animi ancora prima dell’inizio del reality.

Commenti negativi non solo contro Sonia Bruganelli: Elenoire Ferruzzi aveva criticato anche Soleil Sorge!

Gli utenti non si sono lasciati scappare neanche dei commenti della prossima concorrente del GF Vip su Soleil Sorge, ex inquilina nella casa più spiata d’Italia la passata edizione nonché conduttrice insieme a Pierpaolo Pretelli del GF Vip Party di quest’anno: “Rara bellezza, un uomo”, oppure: “Persona insopportabile, ma si rende conto che ha fatto la cretina con un uomo sposato? Saccente, ignorante, cattiva, superficiale e stupida”. Soleil Sorge, a differenza della moglie di Paolo Bonolis, non si è ancora espressa sull’argomento, ma siamo certi che non risparmierà qualche frecciatina a Elenoire Ferruzzi commentando il reality al GF Vip Party.

Le ultime news sul cast del Grande Fratello Vip: ci dovrebbe essere un altro vip

A poche ore dall’inizio del reality condotto per il terzo anno di fila da Alfonso Signorini, il quale deve subito fare i conti con una concorrenza agguerrita, Davide Maggio ha spoilerato quello che sarà quasi sicuramente il cast completo del GF Vip 7. Tra i vip annunciati mancherebbe Sergio Assisi che, secondo le ultime indiscrezioni, entrerà anche lui nel corso delle prime puntate del reality. Attore famoso e amato dal pubblico che abbiamo conosciuto per esempio in Elisa di Rivombrosa e Capri, sarebbe pronto per la sua prima partecipazione in un reality dopo aver preso parte a Ballando con le stelle, Tale e quale show e Il cantante mascherato. Vedremo se tutto ciò verrà confermato nelle prossime ore e se ci saranno altre sorprese. Quel che è certo è che non dobbiamo attendere molto per toglierci gli ultimi dubbi.