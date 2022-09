Wilma Goich al Grande Fratello Vip? “Ecco cosa vorrei trovare nella casa”

L’ex moglie di Edoardo Vianello riparte dal reality dopo la perdita della figlia Susanna

Sono trascorsi due anni dalla morte di Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich e di Edoardo Vianello, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di una brutta malattia. E oggi, come si è scritto più volte di recente, Wilma potrebbe tornare in televisione partecipando al GF Vip, esperienza della quale ha parlato in un’intervista rilasciata per il numero del settimanale NuovoTV uscito in edicola nei giorni scorsi.

Nella casa spero di trovare pace, staccherei da tutto

sono state le sue parole. La cantante ha precisato anche di non aver ancora accettato per timore di lasciare solo suo nipote Gianlorenzo, figlio di Susanna: “Da quando è morta la mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento” ha asserito.

“Ecco quale sarebbe la cosa più difficile per me al GF Vip”, la rivelazione dell’artista

Wilma Goich ha ammesso inoltre che teme il disordine che ha visto negli anni scorsi seguendo il programma di Canale5 da casa, non nascondendo di aver notato anche scarsa pulizia. “La cosa più difficile sarebbe rimanere sotto lo stesso tetto con così tanti sconosciuti” ha ammesso inoltre, paragonando l’esperienza a quella dei soggiorni in colonia che faceva da bambina. Ha svelato poi di essere molto curiosa, motivo per il quale si divertirebbe a scoprire come sarebbero le sue giornate senza impegni e senza telefonino in mano: “Sarebbe la volta buona per prendermi un po’ di tempo solo per me” ha dichiarato.

Wilma Goich anticipa: “Se facessi il Grande Fratello Vip, mio nipote non verrebbe a trovarmi”

Prima della fine dell’intervista, la cantante ha ricordato che la sua partecipazione al GF Vip 7 non è ancora cosa fatta, precisando che dipende molto più da lei che dalla produzione, rivelando in conclusione che suo nipote le ha già fatto sapere che non andrebbe assolutamente a trovarla nella casa in diretta tv, essendo molto riservato. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia per farle una sorpresa sarebbe invece l’amica e collega Rosanna Fratello, che pare si sia già candidata. Accetterà la partecipazione? “In tanti mi dicono di farlo, ma non so se potrebbe giovarmi… è un grande punto interrogativo per me” ha dichiarato.