Wilma Goich frena sul ritorno in video dopo il lutto: “GF Vip? Dipende da…”

Grande Fratello Vip, la popolare cantante ha dei dubbi: “Non voglio allontanarmi armi da mio nipote”

Wilma Goich purtroppo ha avuto un grandissimo lutto due anni fa circa. Difatti la donna ha dovuto far fronte alla morte di sua figlia. Ovviamente questa perdita l’ha segnalata nel profondo. Sull’ultimo numero del magazine Nuovo non ha fatto mistero di aver vissuto un vero e proprio inferno dopo la perdita: “Il dolore che provo me lo porterò dietro tutta la vita…” L’artista ha anche dichiarato che molti amici le hanno consigliato di partecipare al reality show di Alfonso Signorini perchè potrebbe essere per lei un vero e proprio toccasana. Purtroppo però quest’ultima ha dichiarato di non essere convita fino in fondo a fare questa esperienza, anche perchè non si vorrebbe allontanare troppo da suo nipote: “A frenarmi è soprattutto l’idea di lasciare solo mio nipote Gianlorenzo…”

Wilma Goich non si nasconde sul reality show: “Se parteciperò? Dipende tutto da me”

Successivamente la popolare artista, che anni fa ha subìto un lutto importantissimo, ha anche rivelato al magazine Nuovo di essere stata vicinissima a partecipare alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ma all’ultimo ha deciso di non accettare:

“Ammetto di essere molto altalenante…Dovevo già partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato…”

La produzione del programma comunque non si è data per vita, visto che l’artista ha rivelato al magazine che c’è una trattava in corso anche per entrare nel cast della prossima edizione: “Non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro…” Accetterà o meno di affrontare questa avventura?

Anticipazioni GF Vip 7, l’artista confessa: “Chi vorrei insieme a me nella Casa? Non ho preferenze”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Wilma Goich chi vorrebbe insieme a lei nella casa più spiata dagli italiani, qualora dovesse accettare di mettersi in gioco. E l’artista, con la sua proverbiale schiettezza, ha confessato di non avere alcun tipo di preferenza:

“Sono sempre stata amica di tutti i miri colleghi…A differenza di tanti artisti l’invidia non mi appartiene…”

Quindi dovesse varcare la famosa porta rossa chiunque trovasse nella Casa di Cinecittà non avrebbe problemi a stringergli la mano.