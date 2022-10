Al Bano in estrema difficoltà: “Questa è una vera e propria emergenza”

Cartabianca, il popolare cantante si sfoga: “E’ inaccettabile, è un’emergenza”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Cartabianca. L’argomento principale è stato il problema legato al ‘caro bollette’, che sta mettendo in ginocchio la popolazione italiana. Ospite in studio c’era anche Al Bano, il quale non ha nascosto di aver ricevuto una bolletta dell’energia elettrica con un aumento rispetto all’anno scorso del 200%. Per tale ragione il compagno di Loredana Lecciso non ha nascosto di essere in estrema difficoltà a pagarla: “Un aumento del 200% è uno sbalzo inaccettabile…” E visto che sono tanti gli italiani ad aver ricevuto in quest’ultimo periodo bollette stratosferiche non ha nascosto di credere che siamo davanti ad una vera e propria emergenza: “Questa è un’emergenza…”

Al Bano si sfoga da Bianca Berlinguer: “La povertà in Italia sta aumentando”

Successivamente il popolare cantante di Cellino San Marco, sempre in questa suo intervento a Cartabianca in onda su Rai Tre, dopo essersi lamentato per aver ricevuto una bolletta salatissima, ha anche dichiarato di essere venuto a conoscenza che il problema legato al ‘caro bollette’ ha messo in ginocchio gran parte della popolazione, tanto che ormai la povertà sta aumentando purtroppo in maniera esponenziale in Italia: “La Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale…” Motivo per cui l’ex di Romina Power, il quale è stato criticato da Irene Cipriani (un’attrice della soap opera italiana Il Paradiso delle signore), ha colto l’occasione per fare un accorato appello al nuovo Governo e all’opposizione: “Insieme devono pensare al bene degli italiani…”

Il cantante punta il dito contro la politica: “Basta farsi la guerra, c’è un’emergenza da affrontare”

Al Bano ha poi concluso questo suo sfogo in diretta a Cartabianca asserendo che i politici devono sotterrare lascia di guerra in questo preciso periodo storico in Italia e cercare di trovare presto una soluzione a questo problema legato al ‘caro bollette’ che sta mettendo in grande difficoltà gli italiani, compreso lui stesso:

“Si pensa più a fare la lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare, che non si facciano la guerra tra loro…”

Difatti l’artista è certo che se i politici non dovessero trovare una soluzione quanto prima a farne le spese sarà il popolo italiano: “A farne le spese sarebbe il popolo…”