Al Bano e la figlia Jasmine nel mirino di un’attrice: “Il trash non ha limiti”

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi stroncati da un’attrice del Paradiso: pesante frecciata

Come un fulmine al cielo sereno nelle scorse ore è arrivata una potente e velenosa frecciata ad Al Bano e alla figlia Jasmine Carrisi da parte di Francesca Del Fa, giovane attrice che impersona Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore che in queste settimane è al centro del gossip per la sua presunta storia d’amore con Can Yaman, attore turco divo delle soap di Canale5. Ebbene la giovane attrice, dopo aver visto la cantante esibirsi ad UnoMattina in famiglia, ha voluto dire la sua attraverso il suo profilo Instagram ufficiale e ci è andata giù parecchio pesante.

Irene de Il paradiso delle signore stronca il cantante e la figlia: “Il trash non ha limiti”

Jasmine, Al Bano e Clementino questa estate hanno lanciato il brano Nessuno Mai, cover personalizzate del celebre brano di Mina Nessuno. Fatte queste premesse, oggi la giovane cantante è stata ospite nel programma del mattino di Rai1 condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta ed Ingrid Muccitelli esibendosi, in palyback, con questo brano. A vederla da casa c’era anche Francesca De Fa che ha voluto commentare su Instagram e fare sapere ai suoi follower cosa ne pensasse dell’esibizione. “Il trash non ha limiti” è stato il commento al vetriolo dell’attrice. Insomma poche e semplici parole che rendono bene l’idea del suo pensiero.

Jasmine ed Albano Carrisi ritornano a The Voice Senior? Gli ultimi rumors

Al di là del tormentone estivo al quale ha collaborato anche Clementino, padre e figlia hanno già lavorato insieme in altri progetti ed entrambi sono stati anche giudici e vocal coach di The Voice Senior, talent show dedicato agli over condotto da Antonella Clerici su Rai1. I due nella seconda edizione sono stati sostituiti da Orietta Berti, la quale nel frattempo è approdata su Canale5 come opinionista del GF Vip, tuttavia secondo gli ultimi rumors molto insistenti, presto i due cantanti potrebbero tornare nel loro ruolo. Nel frattempo in attesa di vederli in tv il cantante di Cellino San Marco e la figlia sono stati stroncati da Francesa Del Fa del Paradiso.