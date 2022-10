Alberto Matano messo in imbarazzo davanti a tutti: “Ti prego, non farlo”

La vita in diretta, il conduttore imbarazzato da un famoso collega: “No dai, ti prego…”

Non è mancato neanche oggi, venerdì 14 ottobre 2022, l’appuntamento con La vita in diretta, l’ultimo di questa settimana, dove il padrone di casa ha ospitato, tra gli altri, il collega Alessandro Greco, che torna su Rai2 ogni sabato alle 11.15 con la conduzione di Cook40. E proprio Greco, pochi secondi prima che la diretta terminasse, ha sorpreso gli altri ospiti chiedendo l’attenzione e dicendo: “Posso fare una cosa?”. Dopo qualche attimo di esitazione, ha fatto quindi partire un applauso dicendo: “Bravissimo Alberto!”. Sorpreso e un po’ imbarazzato per il complimento che non si aspettava, Matano ha commentato dicendo: “No dai, ti prego”. Ovviamente gli altri ospiti si sono subito uniti all’applauso.

“Mi hai abbandonato”, Alberto Matano e la battuta fatta a Francesca Barra

Dopo aver ringraziato Alessandro Greco, il conduttore de La vita in diretta ha salutato anche le altre ospiti, ossia Nunzia De Girolamo, Elisa Isoardi e Francesca Barra. A quest’ultima ha fatto una battuta dicendole: “Vieni a trovarmi più spesso, ultimamente mi hai un po’ abbandonato”, mentre con Elisa Isoardi ha ricordato ovviamente l’appuntamento con la prossima puntata di Vorrei dirti che, il programma che conduce ogni domenica pomeriggio attorno alle 15.00 sul secondo canale della Rai. Ha infine ricordato che domani sera lo rivedremo a Ballando con le stelle, dove ha, come sempre, il ruolo di custode del tesoretto.

Alberto Matano e il collegamento con il backstage di Tale e Quale Show: “Meraviglioso”

Pochi minuti prima di chiudere La vita in diretta, Alberto Matano ha avuto in collegamento Carlo Conti, intervenuto dal blackstage di Tale e Quale, dove ha fatto vedere i concorrenti mentre venivano truccati per calarsi nei panni delle imitazioni da fare poi in serata in diretta su Rai1. “Backstage meraviglioso” ha commentato Alberto, che ieri ha invece chiuso la trasmissione annunciando un evento inedito previsto per il fine settimana.