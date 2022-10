Alberto Matano, non sarà un fine settimana come gli altri: “Gran ritorno”

“Sarà un weekend molto importante”, l’annuncio del conduttore a La vita in diretta

Ha chiuso la puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 13 ottobre 2022, facendo un annuncio Alberto Matano, assieme ad una delle sue ospiti: finito un collegamento con Milly Carlucci intervenuta dallo studio di Ballando con le stelle per lanciare il secondo appuntamento dello show in onda dopodomani, il giornalista ha chiesto l’attenzione dei telespettatori dicendo loro

Questo sarà un fine settimana molto importante perchè tornano le giornate del FAI d’autunno.

“Settecento luoghi speciali in tutta Italia potranno essere visitati” ha specificato subito dopo.

La vita in diretta, l’annuncio del conduttore: “Grazie al Fondo per l’Ambiente Italiano…”

“Grazie al Fondo per l’Ambiente Italiano, potremo visitare luoghi mai visti” ha dunque asserito Alberto Matano negli ultimi minuti della puntata di oggi del suo programma, cedendo la parola alla sua ospite che ha spiegato:

E’ un’occasione unica per innamorarsi di un luogo, luoghi che in genere non sono accessibili ma grazie ai volontari questa volta lo sono, ma è anche un modo per aiutare un’associazione senza fini di lucro che permette di sostenere e restaurare luoghi che rappresentano la nostra cultura e il nostro patrimonio.

“Diciamolo insieme, si può donare con un sms da 2€ o con una telefonata da 5 o 10€, al numero al 45583” è stato quindi l’appello fatto dal conduttore, alla fine di un talk al quale hanno preso parte anche Manuel Bortuzzo, Myrta Merlino e Rosanna Cancellieri.

Alberto Matano ringrazia il suo nuovo ospite Manuel Bortuzzo: “Torna quando vuoi”

“E’ stato bello averti qui, torna quando vuoi” ha detto alla fine de La vita in diretta il conduttore a Manuel Bortuzzo, nuovo ingresso nel gruppo degli ospiti che prendono parte al talk. Durante lo spazio in questione è intervenuta, come già detto, anche Milly Carlucci, apparsa però in collegamento, la quale, parlando della prossima puntata del suo Ballando con le stelle, ha commesso una gaffe, mentre ieri è stato proprio Alberto a sfiorare una gaffe piegandosi in due dalle risate per una gag con Alessandra Mussolini che ha parlato ovviamente della sua partecipazione a Tale e Quale Show.