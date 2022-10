Alessandra Mussolini, rivelazione inaspettata: “A Tale e Quale ho fatto una scelta”

La vita in diretta, la concorrente di Tale e Quale Show rivela: “Ho scelto di…”

E’ stata Alessandra Mussolini l’ospite proveniente dal programma condotto da Carlo Conti che Alberto Matano ha avuto nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 dove, prendendo parte al talk che si è svolto, come da tradizione, nell’ultimo segmento della trasmissione, ha avuto modo di vedere il filmato e commentare la sua imitazione di Lady Gaga fatta venerdì scorso. Tante le critiche del giurato più temuto, ossia Cristiano Malgioglio, per la sua esibizione, della quale non ha apprezzato soprattutto il canto, motivo per il quale Alessandra oggi su Rai1 ha ironizzato dicendo:

Ho fatto una scelta: in una puntata faccio “Tale” e in un’altra “Quale”… venerdì mi hanno fatta ballare perciò ho non ho badato al canto!

Sentendo ciò, sia il conduttore che le altre ospiti sono scoppiati a ridere.

“Per un pezzo non mi è uscita la voce”, la rivelazione della concorrente di Tale e Quale Show

“Mentre mi esibivo c’è stato anche un pezzo in cui la musica andava avanti e io muovevo la bocca ma non usciva la voce” ha rivelato inoltre Alessandra Mussolini a La vita in diretta, concludendo scherzosamente: “Cristiano, quindi, aveva ragione sulla voce…”. Subito dopo Alberto Matano ha svelato che Valeria Marini gli ha confidato, a telecamere spente, di soffrire un po’ per i giudizi troppo severi di Malgioglio, chiedendo quindi alla Mussolini un parere a riguardo:

Cristiano io lo adoro, venerdì sera si è presentato con quella roba in testa, io rido.

“Giuria di Tale e Quale Show diversa da quella di Ballando”, l’ammissione di Alessandra Mussolini

“La giuria di Tale e Quale non è come quella di Ballando con le stelle, lì non ce la facevo a sentire certe cose, chissà perchè!” ha poi concluso l’ospite di Alberto Matano (alla quale venerdì Cristiano Malgioglio ha detto: “Ti ha morsa una tarantola”). A lei ha dato ragione Rosanna Cancellieri dicendo: “A Ballando ci sono alcuni giurati perfidi…”. Riprendendo la parola, Alessandra ha ricordato che sabato sera due giurati (Selvaggia e Mariotto) hanno dato 0 a Massimiliano Gallo, ballerino per una notte, sottolineando: “Eppure ha ballato bene…”.