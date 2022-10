Alessandra Mussolini: “L’ha morsa una tarantola”, incredibile Lady Gaga!

Tale e Quale Show: “Sembri essere stata morsa da una tarantola”, Malgioglio all’attacco

Esibizione decisamente esilarante quella di Alessandra Mussolini che nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022 ha imitato Lady Gaga interpretando ‘Bad romance’. Tuttavia, sarebbe stato strano se Cristiano Malgioglio non le avesse lanciato qualche frecciatina al momento della valutazione: le ha detto infatti “Sembri essere stata morsa da una tarantola”, facendo scoppiare a ridere sia lei che Carlo Conti, gli altri giurati e tutti gli spettatori presenti in studio. “Hai digerito quello che hai mangiato stasera? Perchè sembra ti sia rimasta una peperonata sullo stomaco” ha detto inoltre Cristiano ad Alessandra rincarando la dose, sempre tra le risate di tutti i presenti in studio.

Alessandra Mussolini risponde all’attacco di Malgioglio: “Hai messo il mio disco in testa!”

E la concorrente di Tale e Quale Show ha risposto a sua volta con una battuta al giurato, ‘accusandolo’ di essersi ispirata ai suoi vecchi dischi per il cappello decisamente originale e fuori dal comune indossato questa sera in diretta. Dei dischi in questione Cristiano ha parlato nella puntata precedente, dicendo: “Ho l’ultimo CD di Alessandra venduto a Londra. E’ stato battuto all’asta per 6.000 sterline, ne ho tre in totale e li vendo”. Battute e gag con Malgioglio a parte, la Mussolini subito dopo ha ricevuto i complimenti per il fisico da parte di una stupìta Loretta Goggi, rimasta molto colpita dalla sua performance.

Carlo Conti saluta alcuni ospiti speciali dopo l’esibizione di Alessandra Mussolini

Prima di salutare Alessandra (che in un’intervista uscita oggi ha raccontato un aneddoto sul conduttore), Carlo Conti ha fatto inquadrare dalla regia i ragazzi del gruppo musicale Isola delle Rose, seduti tra le prime file del pubblico, i quali, lo ricordiamo, nella scorsa primavera sono stati i vincitori di un altro suo programma, The Band: “In bocca al lupo per il vostro percorso musicale” ha detto loro Carlo, che all’inizio della puntata ha parlato invece di un diluvio scoppiato in diretta su Rai1…