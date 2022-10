Alfonso Signorini smentito oggi a Pomeriggio 5: la verità su Pamela Prati

Pomeriggio Cinque, ospite smentisce seccamente Alfonso Signorini: “La verità è un’altra”

Barbara d’Urso nel suo programma pomeridiano è tornata a parlare di Pamela Prati e del famoso ‘caso Mark Caltagirone’. E stavolta in puntata ha avuto modo di intervistare l’avvocato della mamma del finto Sebastian. Quest’ultimo ha subito preso la parola per fare un’importante precisazione, visto che Signorini lunedì scorso al Grande Fratello Vip ha rivelato che la procura non avrebbe messo sotto indagine la showgirl sarda dall’accusa di sostituzione di persona. Ecco a tal proposito l’avvocato ha voluto dichiarare oggi in diretta che le cose non sono realmente andate così smentendo nei fatti il presentatore del reality show (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Si è detto anche in un’altra trasmissione che la procura non ha indagato su Pamela Prati…Va corretto il tiro…”

Barbara d’Urso vuole vederci chiaro su tutta questa faccenda legata al ‘caso Mark Caltagirone’: la confessione dell’avvocato

Successivamente la presentatrice di Pomeriggio 5 ha chiesto delucidazioni in tal senso all’avvocato, che ha quindi voluto fare ancora più chiarezza su tutta questa intricata faccenda, onde evitare possibili fraintendimenti:

“Noi abbiamo denunciato dei fatti considerati reato dal giudice…Abbiamo denunciato la Perricciolo perchè aveva contatti con il bambino e la Michelazzo perchè la sua società lo aveva scritturato per fargli recitare quella parte…”

L’avvocato ha poi tenuto a precisare alla conduttrice, la quale ieri in esclusiva ha intervistato Max Bertolani, che Pamela Prati non è mai stata querelata e quindi non è corretto dire che è stata assolta dall’accusa di sostituzione di persona: “Non è del tutto corretto dire la magistratura ha indagato e ha assolto la signora dalle accuse…In realtà non era nella nostra querela…Non c’era nulla giuridicamente per provare la sua responsabilità…”

Sebastian Caltagirone, finto figlio di Mark e Pamela – arriva il processo. In ESCLUSIVA a #Pomeriggio5 parla il legale dei veri genitori del bimbo pic.twitter.com/BrNhkWw7lm — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 19, 2022

Pamela Prati al centro delle polemiche, conduttrice: “Il finto Mark Caltagirone mi ha contattato

Barbara d’Urso ha poi ripreso la parola a Pomeriggio 5 rivelando un nuovo retroscena su tutta questa faccenda. Di cosa si tratta? Ha svelato al pubblico a casa di essere stata contattata dal finto Mark Caltagirone, il quale le ha mandato un videomessaggio di questo ragazzino, che le ha fatto gli auguri per il suo ritorno alla guida del Grande Fratello:

“Io ovviamente scioccata…Lo racconto a Live Non è la d’Urso e i genitori del finto Sebastian hanno capito tutto l’inghippo…”

Ha poi lanciato la clip in cui la mamma ha spiegato in esclusiva quello che è successo al figlio. Finita la clip la presentatrice ha dichiarato che le indagini ci sono, ma saranno i giudici ad emettere la sentenza: “Noi siamo garantisti…”