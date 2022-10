Pamela Prati, ex compagno la sbugiarda: importanti novità a Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque, Max Bertolani smaschera la sua ex compagna: “Si era sposata con me senza che lo sapessi”

Oggi Barbara d’Urso è tornata a parlare di Pamela Prati e del ‘caso Mark Caltagirone’. In studio c’erano ovviamente tanti ospiti, tra i quali anche l’ex compagno della popolare soubrette del Grande Fratello Vip, il quale ha colto la palla al balzo per svelare un importante retroscena. Di cosa si tratta? L’ospite ha tirato fuori una copertina di un vecchissimo numero del magazine Gente in cui era al fianco della showgirl, che all’epoca ha dichiarato che si erano sposati. A distanza di anni su tutta questa faccenda l’uomo ha deciso di vuotare il sacco, asserendo che non era vero niente:

“Ho saputo per caso che era uscita una copertina in cui le diceva che c’eravamo sposati…Tutti mi facevano le congratulazioni…Ero allibito…”

Ovviamente l’ospite oggi ha rivelato di averle chiesto spiegazioni. E quest’ultima pare gli abbia detto di aver fatto simili dichiarazioni così nessuno avrebbe più chiesto quando si sarebbero sposati o fatto figli. L’ex della concorrente del Grande Fratello Vip ha quindi chiosato: “Le dissi subito che era pazza…”

Pamela Prati sempre più nei guai: le nuove rivelazioni oggi nel programma di Canale 5

Barbara d’Urso non ha ovviamente nascosto tutto il suo stupore nell’ascoltare questa clamorosa confessione che ha ancora di più gettato ombre sulla concorrente del Grande Fratello Vip, che ieri sera ha saputo di non essere indagata sul caso legato al bambino Sebastian: “Sarà un lungo pomeriggio…” Successivamente la conduttrice ha lanciato una clip in cui tre anni fa la showgirl ha scherzato insieme ad Eliana Michelazzo sul fatto di essere stata plagiata. Una volta tornati in studio la presentatrice di Pomeriggio Cinque si è chiesta perchè adesso dice di essere stata plagiata quando prima diceva il contrario. E anche gli altri ospiti hanno mostrato di avere parecchie perplessità, tanto che l’ex compagno ha ammesso in diretta: “Non la riconosco…”

Barbara d’Urso fa un’importante precisazione: “Alfonso Signorini non è scorretto”

Roberto Alessi ha poi dichiarato di credere che Pamela Prati e tutti gli altri protagonista di questa incresciosa faccenda starebbero cercando di uscirne nei migliori dei modi. A quel punto ha preso la parola la conduttrice di Pomeriggio 5, che ha colto l’occasione per fare un’importante precisazione:

“Tutti cercano di uscirne…Però Pamela sapeva bene di partecipare al GF Vip e non al Bagaglino…Alfonso le ha chiesto di partecipare facendole presente che avrebbero parlato anche di questo…Signorini non è che le ha teso il trabocchetto…Non è stato scorretto…”

Il talk si è poi concluso con Max Bertolani, che ha chiesto alla soubrette di scusarsi per il presunto male che gli avrebbe fatto in tutti questi anni: “Mi ha querelato…Riflettesse su tutto il male che ha fatto…Non mi sono meritato le cattiverie che mi ha fatto da 20 anni a questa parte…”